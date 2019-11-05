Sarp Sınır Kapısı'nda 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 107 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen M.D'nin kullandığı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce araçta Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı belirlenen 107 kilogram bal bulundu.

Sürücü M.D. gözaltına alınırken, kaçak baldan alınan numune incelenmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.