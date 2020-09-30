SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü - Son Dakika

SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü

SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü Savunma ve havacılık için iş birliği protokolü imzalandı Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü

Savunma ve havacılık için iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA - Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği arasındaki iş birliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığında yapılan bir törenle imzalandı.

Burada bir konuşma yapan Demir, sektörde sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından birisinin ihracat olduğunu, ikinci önemli unsurun ise global ölçekteki dünya pazarında çeşitli şirketlerle beraber çalışabilme ve onlara iş üretebilme imkanı olduğunu söyledi.

SASAD'ın savunma ve havacılık alanında faaliyet gösterdiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Havacılık tabi ki savunma da önemli bir yer tutuyor. Ama havacılık başlığı diğer alanları da kapsadığı için havacılık alanına da özel bir ilgi gösterilmesi ve oradaki kendi iç dinamikleri ve parametreleriyle ilgili olarak özellikle sivil havacılık sektöründe sertifikasyon, kalifikasyon, tasarım otoritesi, imalat otoritesi olma açısından Türkiye'de belirli otoritersel yetkinlikleri oluşturması ve sektörün açılması anlamında SASAD'ın teşebbüste bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu SSİ'yi nasıl ilgilendirir? İhracat pazarında da havacılıkta oluşan etkinlikler, yetenekler ihracat pazarımızı etkileyecektir."

Rakamlara bakıldığında savunma ve havacılık sanayiinde önemli gelişmelerin görüldüğünü ifade eden Demir, "Her zaman söylüyoruz; bu gelişmeler bizim için yeterli değil. İnşallah özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün tekrar oturulup yeni ihracat stratejileri ve metodlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara her yönüyle destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz vardır. Bu konuda arkadaşlarımızla çalışmak gerektiğine inanıyorum. Ama kolları sıvayıp, bu meseleyi lafta bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Sekiz maddelik protokole SSİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza attı. İmzalanan protokolün, savunma ve havacılık sanayisini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşıması, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulması veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, savunma sanayi ihracatını artırması amaçlanıyor. Protokolle, SSİ ve SASAD arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Protokol kapsamında, iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak. İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak. SSİ ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek.

SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü
SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü

İsmail Demir, Havacılık, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e yükseldi Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı İntihar eden zanlı, karı koca çifti savcılığa gitmemeleri için öldürmüş ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi         
16:45
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur         
15:30
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 19:34:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SASAD ve SSİ'den savunma ve havacılık iş birliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei