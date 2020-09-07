Şaşkın hırsızlar çalışmayan aracı iterek kaçmaya çalıştı - Son Dakika

Şaşkın hırsızlar çalışmayan aracı iterek kaçmaya çalıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi çaldıkları eşyaları yüklediği araç çalışmayınca aracı iterek kaçmaya çalıştı.

Olay, Şehitkamil İlçesi Pancarlı Mahallesinde meydana geldi. Araç ile hırsızlığa gelen 3 şüpheli bir iş yerinden çaldıkları LCD televizyonları tek tek geldikleri araca taşıdı. kısa sürede araca malzemeleri yükleyen şaşkın hırsızlar, arç çalışmaması üzerine ise aracı geri geri iterek çalıştırıp kaçtı. Güvenlik kameralarından eşkali tespit edilen 3 şüpheli, bulunan aracın aküsünün de arızalı olduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahıslar, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.