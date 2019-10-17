Son Dakika Haberleri: Sason'da kayalıkta mahsur kalan keçi 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Son Dakika Güncel Sason'da kayalıkta mahsur kalan keçi 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Sason'da kayalıkta mahsur kalan keçi 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda 5 gün aç ve susuz mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sason'da kayalıkta mahsur kalan keçi 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda 5 gün aç ve susuz mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Sason ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi üst bölgesinde görev yapan güvenlik korucuları, kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Keçinin mahsur kaldığı 3 bin rakımlı Mereto dağı eteklerinde bulunan sarp kayalıklara tırmanan AFAD ekipleri, 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından keçiyi mahsur kaldığı kayalıklardan indirerek sahibine teslim etti.


Kurtarılan keçinin sahibi Kadir Demir, hayvanının 5 gün önce kaybolduğunu belirterek AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Batman, Sason, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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