Sason'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası Finalleri Yapıldı
53 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği ortaokullar arası kızlar ve erkekler voleybol turnuvası yapılan final maçları ile sona erdi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği ortaokullar arası kızlar ve erkekler voleybol
turnuvası yapılan final maçları ile sona erdi.
Sason spor salonunda düzenlenen turnuvaya erkekler kategorisinde 10, kızlar kategorisinde 10 ortaokul takımı olmak üzere toplamda 20 takım katıldı. Turnuvada erkekler kategorisinde finalde İstiklal Ortaokulu'nu elemeyi başaran Yücebağ Posta
Ortaokulu şampiyon olurken, kızlar kategorisinde ise final maçında Yatılı Bölge Ortaokulu kız takımını eleyen Yücebağ İMKB Ortaokulu kız takımı şampiyon oldu.
Final maçlarının ardından düzenlenen kupa törenine katılan İlçe Jandarma
Asayiş Bölük Komutanı Muhammet Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Mehmet Kahya
, ilçe hakimi Murat Mustafa Yüksel
ve Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik
turnuvaya katılan bütün takımları kutlayarak, dereceye giren takımlara kupalarını verdi. - BATMAN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: İHA
Torununu Çöpe Atan Anneanne: Üşümesin Diye Poşete Bağladım
Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu
Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz