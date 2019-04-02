Son Dakika Haberleri: Sason'da Şehitler İçin Fidan Dikildi

Sason'da Şehitler İçin Fidan Dikildi

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde "Şehitlerimizin İsmi Fidanlarla Yaşatılacak Projesi" kapsamında her bir şehit için bir fidan dikildi.

Sason'da Şehitler İçin Fidan Dikildi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde "Şehitlerimizin İsmi Fidanlarla Yaşatılacak Projesi" kapsamında her bir şehit için bir fidan dikildi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen proje doğrultusunda Erdemli Mahallesindeki şehitlikte etkinlik düzenlendi.

Dernek başkanı Mutalip Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Daha sonra şehitler için kabirleri başında ettiklerini ifade eden Çelik, her şehit için bir fidan dikerek, Kur-an-ı Kerim okuduklarını aktardı.

"Şehitler ölmez. Onlar her zaman aramızdalar. Onlar vatan, bayrak, millet ve ezan için en sevdiklerini, çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını geride bırakarak kutsal değerler için canlarını feda ettiler. Onları unutmak mümkün müdür?" diyen Çelik, bu ziyaretleri sürdüreceklerini dile getirdi.

Çelik, "Herkes iyi bilsin ki; vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza karşı olan terör örgütlerine her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:46 Kaynak: AA

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