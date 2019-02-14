Sason'da Toplantı

Batman'ın Sason ilçesinde aylık takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde aylık takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.



Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, hizmetlerin kamu yararı gözetilerek gecikmeksizin, zamanında, amacına uygun yerine getirilmesi konularında istişarede bulunuldu.



Özadalı, hizmetlerin yerine getirilmesinde vatandaştan talep gelmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade ederek, kamu hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek, aksamadan, hızla yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

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