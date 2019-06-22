Son Dakika Haberleri: Sason ve Silvan'da uyuşturucu operasyonu
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Sason ve Silvan'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Batman'ın ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonda 4 kişi yakalandı.

Sason ve Silvan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Batman'ın ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonda 4 kişi yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sason ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yaptıkları ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason,ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Sason'da 3, Silvan'da ise 1 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 27 gram kubar esrar, 42 gram kök keneviri ile 28 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Silvan, Sason, Güncel
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