Satılık araç ilanında görenleri şaşırtan sözler: 7 büyük günahın 7'si de işlendi - Son Dakika
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Satılık araç ilanında görenleri şaşırtan sözler: 7 büyük günahın 7'si de işlendi

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Satılık araç ilanında görenleri şaşırtan sözler: 7 büyük günahın 7\'si de işlendi
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İkinci el otomobil piyasasındaki bir satış ilanı bu kez aracın özelliklerinden çok, satıcının kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Satılık bir otomobil için hazırlanan ilanda trafik cezalarından aracın modifiyelerine kadar pek çok ayrıntı sıra dışı bir üslupla anlatıldı. “Serseriden serseriyedir” ve “Memurlara ve evli erkeklere vermiyorum” sözleri ise ilanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer alırken, "İçinde 7 büyük günahın 7'side işlendi" sözleri de dikkat çekti.

İkinci el otomobil piyasasında sıra dışı ilanlara bir yenisi daha eklendi. Satışa çıkarılan bir otomobil için yazılan açıklama, alışılmış araç ilanlarından oldukça farklı ifadeler içerdi. Araç sahibi, trafik cezalarından modifikasyonlara kadar birçok ayrıntıya değinirken, kullandığı sıra dışı sözlerle dikkat çekti.

“AİLE ARABASI KESİNLİKLE DEĞİLDİR"

İlan açıklamasına “Selamünaleyküm” diyerek başlayan satıcı, aracının yazılımlı olduğunu ve kaliteli bir ses sistemine sahip bulunduğunu belirtti. Her çevirmede ceza yediğini söyleyen araç sahibi, otomobili için “Serseriden serseriyedir, aile arabası kesinlikle değildir” ifadelerini kullandı.

Satılık araç ilanında görenleri şaşırtan sözler: 7 büyük günahın 7'si de işlendi

“MEMURLARA VE EVLİ ERKEKLERE VERMİYORUM"

Satıcının ilanında en çok dikkat çeken ifadelerden biri de aracın geçmişine ilişkin kullandığı sıra dışı benzetme oldu. Açıklamada, “İçinde 7 büyük günahtan 7'si işlenmiştir” sözlerine yer verildi.

Araç sahibi ayrıca ilanında, “Hakkını verenler arasın. Memurlara ve evli erkeklere vermiyorum” ifadelerini kullanarak otomobilin alışılmışın dışındaki tanıtımını sürdürdü.

“NAKİT ÖDEME YAPACAKLAR ARASIN"

İlanda aracın tesisatının geçen sene yaptırıldığı ve bazı teknik özelliklerinin bulunduğu da belirtildi. Satıcı, ödeme konusunda ise nakit tercih ettiğini vurgulayarak “Nakit ödeme yapacaklar arasın, kartlar patlak” ifadelerini kullandı.

Sıra dışı üslubuyla öne çıkan ilan, ikinci el otomobil satışlarında araç sahiplerinin kullandığı yaratıcı ve mizahi anlatımlara bir örnek olarak dikkat çekti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Aferim çok çabuk satar bu arabayı tefeci araba tüccarları gibi ayak üstü 40 yalan söylememiş yani 8. büyük günahı işlememiş . 0 0 Yanıtla
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