Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı - Son Dakika
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Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı

17.04.2022 11:07
Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden 28 bin liraya satışa çıkarılan motosikleti alma bahanesiyle sahibine ulaşan şahıs, gösterdiği dövizleri bozdurmak için gittikleri yerde park edeceğini söyleyerek motosikletle kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden 28 bin liraya satışa çıkarılan motosikleti alma bahanesiyle sahibine ulaşan şahıs, gösterdiği dövizleri bozdurmak için gittikleri yerde park edeceğini söyleyerek motosikletle kayıplara karıştı. Alıcı kılığındaki şahsa güvenen ve kurye işlerinde kullandığı ekmek teknesi çalınan genç, çaresiz bir şekilde motosikletinin bulunmasını bekliyor.

Olay, Adapazarı ilçesi Soğanpazarı Caddesi üzerinde 12 Nisan Salı günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Demir Ayaz Demirci (28), 28 bin lira değerindeki kurye işlerinde kullandığı motosikleti internet üzerinden satışa çıkardı. İlanı koyduktan bir süre sonra Demircan'ı arayan bir kişi, motosikleti satın almak istediğini söyledi. Motosikletini satacağını düşünen Demircan, şahısla buluştu. Şahıs cebinden çıkarttığı dövizleri bozdurmak için döviz bürosuna gitmek istediğini ve motosikleti kullanmak istediğini söyledi. Döviz bürosu önüne geldiklerinde Demircan'a motosikleti park etmek istediğini belirten şahıs, Demircan motosikletten indikten sonra gaza basarak uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran genç, durumu polise bildirdi. Satmak istediği motosikletini çaldırmanın şokunu yaşayan Demircan, şahsın biran önce yakalanarak, motosikletine kavuşmayı bekliyor.

"Motosiklet ve bisiklet park yerleri olduğu için şüphelenmedim"

Motosikletinin alma bahanesiyle çalındığını söyleyen Demir Ayaz Demirci, "Yaklaşık 2 hafta oluyor motosikletimi aldım. Şu an sıfırı 28 bin lira değerinde. Bana uygun gelmediği için internete satmak için ilana koydum. B.M. adında bir kadın benim motosikletimi görmek istedi, ben de tamam dedim. Buluştuğumda anlaştığımız noktaya gelemedi, beni 45-50 dakika sonra telefonla aradı ve Çeşme Meydanı'na gelmemi söyledi. Oraya gittiğimde kadınla değil, kardeşi olduğunu söyleyen E.K. isimli kişiyle görüştüm. Belli bir süre fiyat pazarlığında bulunduktan sonra 23 bin 500 liraya anlaştık ve beraber notere gittik. Noterin önünde indiğimizde ve motosikleti de o sürdü deneme amaçlı ve bana, 'Kardeşim sen bir in ben ablamı alıp geleyim, satışı hızlandıralım' dedi. Ben buna müsaade etmedim. Benimle mecburiyetten notere kadar çıktı. Daha sonrasında bana cebindeki dövizleri gösterdi ve bozdurmak için döviz bürosuna gitmemiz gerektiğini söyledi. Anahtar onda olduğu için yine motosikleti o kullandı. Döviz bürosunun önüne geldiğimizde de, 'İn kardeşim şuraya parkedeyim' dedi. Bende indim, bu alanda motosiklet ve bisiklet park yerleri olduğu için şüphelenmedim. Daha sonrasında sağa ve sola yanaştı, belli bir mesafeye gittikten sonra hızla gaza basarak kaçtı" diye konuştu.

"Zar zor aldığım bir motordu, biran önce bulunmasını istiyorum"

Kurye işlerinde kullandığı motosikletinin biran önce bulunmasını isteyen Demircan, "Ramazan günü çok canımı yaktılar, zar zor aldığım bir motordu. Zaten 25-28 bin lira günümüzde az bir para değil, ekmek teknemdi. Kurye olarak işlerimde kullanıyordum. Polise haber verdim, biran önce bulunmasını istiyorum. Benim şu an yaşadığım durum bir hırsızlık değil bence, direkt nitelikli dolandırıcılık. Bu alım satım işlerinde böyle bir haber gördüm" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı
Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı
Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı
Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı

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Sakarya, Nisan, Döviz, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satın almak istediğini söylediği motosikleti 'Park edeceğim' bahanesiyle çaldı - Son Dakika


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