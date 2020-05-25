Satışa çıkardığı aracını, canlı yayınla tanıtıyor - Son Dakika

SİVAS'ta yaşayan Yusufhan Erkovan (27), otomobilini internet üzerinden satışa koydu. Erkovan, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle müşterilerin otomobilini görmeye gelememesi üzerine, cep telefonuyla görüntülü konuşma yaparak otomobilini tanıtmaya başladı.

Sivas'ta Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'de (ÇEDAŞ) güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf Erkovan, 1996 model 11 TF 852 plakalı otomobilini 21 bin 800 liraya satışa çıkardı. Otomobili için internetten ilan veren Erkovan'ın aracını almak isteyenler, telefonla aramaya başladı. Erkovan, telefonla görüştüğü müşterileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aracını görmeye gelemeyince farklı yola başvurdu. Cep telefonuyla müşterilerle görüntülü konuşan Erkovan, otomobilini yaptığı canlı yayınla tanıtmaya başladı. Erkovan, görüntülü arayanlara aracının dış görünümü, içi ve motor bölümünü titizlikle gösteriyor.

'ARACIN HER YERİNİ GÖSTERİYORUM'

Müşterilerinin koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı bire bir aracı göremediklerini belirten Erkovan, "Müşteriler aracımın motorunu, kasasını görüntülü arayıp göstermemi istiyorlar. Bu şekilde bir yöntem bulduk. Arayan herkese cep telefonu kamerası ile görüntülü olarak aracın her yerini gösteriyorum" dedi.