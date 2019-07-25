Satışlar 'Bir Başka' olacak

Uzun yıllar otomobil satışlarında hep ilk 3 arasında görmeye alışık olduğumuz Ford
, 2015'te 6'ncı sıraya geriledikten sonra bu yılın 9 ayında da 7'inci sıraya kadar indi. Türkiye
'de son yıllarda hem ticari araç üretiminde, hem de ihracatında önemli başarılar elde eden Ford Otosan
, otomobilde yaşadığı bu kayba dur demek için geçtiğimiz hafta, 'Bir Başka" sloganıyla yeni bir dönem başlattı. Ford'un "Bir Başka" konseptini; yüksek teknolojilerle donatılmış yeni ve prestijli ürün portföyünün yanı sıra, müşteri deneyiminde "1 numara" olma vizyonuyla hayata geçirilen yeni projeler tanımlıyor. Bu projeler arasında 2020 yılına kadar toplam 12 yeni performans otomobilinin ve yeni modellerin pazara sunulacak olması, Avrupa
'daki benzerlerini takiben Türkiye'de hizmete sunulan FordStore'ların yanı sıra, tüm showroom'larda uygulanmaya başlanan 5 Duyu projesi ve müşteri memnuniyetinde bir numara olmaya yönelik satış sonrası hizmetler yer alıyor.
12 PERFORMANS ARACI
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Ford'un gelecek vizyonunda özellikle 2020 yılına kadar satışa sunulacak olan toplam 12 performans otomobili ve diğer otomobil modellerindeki çeşitlilikle hitap edecekleri müşteri kitlesini oldukça genişleteceklerini belirtti. Yücetürk, "Bir Ford bayisinin kapısından giren her insan değişim rüzgarının farkına varacak. Yeni ürünler, yeni hizmet anlayışı ve markamızın yenilikçi yaklaşımıyla müşterilerimize otomobil almaktan öte, daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim yaşatacağız" diye konuştu. Yücetürk, uzun vadeli bu yeni stratejileri ile otomobil satışlarını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
İLK VE TEK SAHİBİ VURAL AK
ÖZGÜR Yücetürk, 'Bir Başka' kampanyasının tanıtımında yaptığı konuşmada Ford'un efsanevi süper spor
otomobili GT hakkında da bilgiler verdi. Yücetürk, "Değeri 1.3 milyon dolar olan bu araçtan Türkiye'de uzun görüşmeler ve mülakatlar sonucu bir tane sattık. Bu aracı herkese satmıyorlar" diye konuştu. Yücetürk, kimin aldığına ilişkin bir bilgi vermezken, bu kişinin Intercity'nin sahibi Vural Ak
olduğunu öğrendik. Vural Ak, alımı doğrularken aracın henüz kendisine ulaşmadığını belirtti. Ak ayrıca bu araç dışında Porsche
918 Spyder, Lamborghini Aventador
SV ve Ferrari La Ferrari aldığını da söyledi. Önümüzdeki günlerde sahibi olduğu İstanbul Park
'a gelecek bu araçların toplam değeri 7 milyon Euro'yu aşıyor.