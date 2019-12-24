Sattığı hindilere isim koydu:

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Sattığı hindilerle duygusal bağ kurarak onlara Fatoş ve Michael gibi isimler koyan hindi üreticisi Mehmet Yalçın, "Onları sattığımda evlatlarımdan ayrılmış gibi zorlanıyorum" dedi. Yılbaşı hindileri pazarlarda 160-200 TL arasında satışa sunuluyor.

Yılbaşı öncesi 600 hindisini satan hindi üreticisi Mehmet Yalçın, "Şu anda satışlarımız normal seyrinde devam ediyor. Cuma gününden sonra daha da artmasını bekliyoruz. Sattığım hindilerle duygusal bağım var, isimlerini Fatoş ve Michael koydum, satmaya kıyamıyorum" dedi.

ÜRETİCİ MEHMET YALÇIN: "HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ MALİYETLİ BİR İŞ"

Küçükçekmece Halkalı'daki pazarda 25 yıldır hindi satışı yapan Mehmet Yalçın, hindi satmanın maliyetli bir iş olduğunu söyledi. Hindileri veteriner kontrolünde tuttuklarını ve ilaçlarını yurt dışından temin ettiklerini belirten Yalçın, "Hindi bakımı çok masraflı olduğu için para kazanamıyoruz, bir çuval yemi 200 TL'ye alıyoruz. Bir hindinin büyüme sürecinde bize maliyeti 150 TL'ye geliyor, biz 160 ile 200 TL arasında satabiliyoruz. Hindilerimle duygusal bağım var, isimlerini Michael ve Fatoş koydum. Satarken evlatlarımdan ayrılmış gibi zorlanıyorum" dedi.

"PAZAR HİNDİLERİNİN ETİ SİYAH VE LEZZETLİDİR"

Markette satılan hindiler ile hindi pazarlarında satılanlar arasında belirgin farklar olduğunu iddia eden Yalçın, "Hindi pazarında satılan hindiler yaylım hayvanıdır, marketteki hindiler ise kümes hayvanıdır. Bizim sattığımız hindilerin eti siyah oluyor, markettekilerinse beyaz renkli oluyor. Biz yağlı hindiler yetiştiriyoruz, hindi eti kurudur diyenler var tam aksine bizim hindilerimiz çok lezzetlidir" dedi.

"HER SENE HİNDİ ALIYORUM"

Hindi pazarına alışveriş yapmak için gelen Seher Lekesizkol, "Her sene hindi pazarına uğrayarak mutlaka hindi satın alıyorum. Hindinin dolmasını da yapıyorum, pilavını da yapıyorum, fırınlamasını da yapıyorum. Bu hindi pazarındaki hindiler hem temiz hem sağlıklı hem de nasıl pişirirseniz pişirin lezzetli oluyor"diye tavsiyede bulundu.

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL PİŞİRİLİR?

Son dönemlerde Türkiye'de yılbaşı sofralarını daha fazla süsleyen hindi dolmasını pişirmenin püf noktalarını anlatan hindi üreticisi Mehmet Yalçın, "İçerisine bulguru doldurduktan sonra üzerine dilediğinizce malzemelerinizi dizip süsleyiniz. Yağ kullanmanıza gerek yok çünkü hindilerimizin eti zaten yağlıdır. Hindinin yağı pişip kendini bırakmaya başlayınca inanılmaz bir tat oluyor. Çünkü her zaman derim, bizim hindilerimizde damak lezzeti var" şeklinde konuştu.