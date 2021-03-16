SAÜ'lü doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı - Son Dakika

SAÜ'lü doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı

16.03.2021 14:29
SAÜ'lü doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesince (SAÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahneye çıkan doktorlar türkü söyledi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesince (SAÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahneye çıkan doktorlar türkü söyledi.

Fakültenin akademik ve idari sağlık çalışanlarından oluşan musiki grubu tarafından salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen etkinlik internet ortamında canlı yayınlandı.

Bağlamada göğüs cerrahi uzmanı Dr. Ahmet Nasır, patoloji uzmanı Dr. Yücel Karaaslan ve acil tıp teknisyeni Hüseyin Deniz, gitarda hipoekoik teknikeri Yağmur Malja, neyde Dr. İsmail Şimşir ve Yunus Uray, bendirde Mesut Kahraman yer aldı.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yılmaz da solist olarak çeşitli yörelere ait türküleri seslendirdi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mart 2020 pandeminin başladığı dönemdi ve tam bir yıl geçti. Bu bir yıl bütün dünyadaki sağlık çalışanları için meşakkatliydi. Gece gündüz demeden insan sağlığını korumak için elinden geleni yapan tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Salgın sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Sağlık memuru Mesut Kahraman da "Salgın sürecinden bu yana bizlere moral veren tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar sizler bizim için söylediniz, bugün biz sağlıkçılar söyleyelim, siz dinleyin istedik." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAÜ'lü doktorlar Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne aldı - Son Dakika


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