Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor - Son Dakika

Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor

15.10.2020 07:42

Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine savaşta bile yasak olanı yaparak misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiğini söyledi.

Yarbay Aliyev, "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

42 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde sivilleri hedef alan saldırısının ardından, iki devlet arasındaki çatışmalar 18'inci gününde de devam ediyor. Ateşkese rağmen Ermenistan tarafından açılan ateşle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence'de 10 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalar sürerken Ermenistan tarafından işgal edilen 36 kent kurtarılarak, Azerbaycan askerlerince kontrol altına alındı.27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda 42 sivil hayatını kaybederken 20 sivil ise yaralandı. 1479 müstakil konut, 66 yüksek katlı konut ve 241 işletme de maddi hasar meydana geldi.

SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR

Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı Azerbaycan askeri yetkililer tarafından tespit edildi. Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan'ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını söyledi. Saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların dahi zarar gördüğünü de ifade eden Aliyev, Ermenistan'ın Rusya menşeli silahları kullandığını aralarında misket bombası ve fosfor gazının olduğunu da ifade etti.

FOSFOR GAZI VE MİSKET BOMBASI NEDİR?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise 'Salkım bomba' olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.

Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor

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Son Dakika Dünya Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor - Son Dakika Dünya

YORUMLAR (3)
  • muro : osmanlı türkiye güçlü olmadıgı için dünyadaki bütün müslüman ve türkler eziliyorlar. ve ezilmeyede mahkumlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • RotasizGassal: o saldırıyorsa sizde saldırın bu tarz haberleri kabul etmiyoruz. Haber şu olur ermenistanın misket saldırısına Azeriler ne var ne yol salladı Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Ali: Sizin eliniz armut mu topluyor, çocuk gibi mızmızlanacağınıza siz de vurun, hemde misli ile vurun. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır

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