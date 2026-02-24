Savaşa giden askerler kullanırmış! Faydaları saymakla bitmiyor - Son Dakika
Savaşa giden askerler kullanırmış! Faydaları saymakla bitmiyor

24.02.2026 13:31
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerde baharın habercisi olarak bilinen zılbıt otu tezgahlardaki yerini almaya başladı. Cesareti artırdığı için eski çağlarda savaşa giden askerlerin de kullandığı zılbıt oyunun idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği aynı zamanda iltihap ve enfeksiyonlara karşı da destekleyici olduğu ifade ediliyor.

Doğal ortamda yetişen ve özellikle bahar aylarında toplanan zılbıt otu, sabahın erken saatlerinde köylerden toplanarak pazara getiriliyor. Kendine has aroması ve lezzetiyle ün yapan zılbıt, Sinop'ta köylü pazarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ESKİ ÇAĞLARDA SAVAŞA GİDEN ASKERELER KULLANIRMIŞ

Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu belirtilen, soğanlı yumurtalı yemeğini yapılan zılbıtın bitmek bilmeyen faydaları da lezzetine lezzet katıyor. Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıtın eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor. Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan zılbıtın çeşitli usullerde yemeği yapılıyor.

HER DERDE DEVA

Şifalı yönleriyle de dikkat çeken zılbıt otunun; idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği, iltihap ve enfeksiyonlara karşı destekleyici olduğu ifade ediliyor. Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü özellikleriyle bilinen zılbıtın, kış aylarında soğuk algınlığına karşı da tüketildiği aktarılıyor. Lapası ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla biliniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • CEMİL KEŞAP CEMİL KEŞAP:
    yahu arkadaşlar bu bizim karadeniz yöresinde GALDİRİK değilmiydi ben mi yanlış görüyom bilmesin ki 0 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ot övüyorlar artık millet et alamayınca :) 0 0 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç Erhan Kıvanç:
    Ispıt 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
