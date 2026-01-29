Savaşın Anahtarı Moskova'da - Son Dakika
Politika

Savaşın Anahtarı Moskova'da

29.01.2026 18:48
Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna savaşının sona ermesinin Moskova'ya bağlı olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna savaşının sona ermesinin Rusya'ya bağlı olduğunu belirterek, "Diplomatik, insani ve askeri olarak savaşı sona erdirmenin anahtarı Moskova'da ve bu anahtar tabiri caizse kapıya getirilmeli. Moskova savaşı sona erdirmeye hazır olmalı, buna hazır değilse savaşın bedelini her gün artacak şekilde ekonomik olarak ödemeli" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, konuşmasına ülkesi ile Litvanya'nın sadece yakın ortaklar değil aynı zamanda Avrupa Birliği'nde vazgeçilmez müttefikler olduğunu belirterek başladı. Merz, "Bugünkü görüşmemiz güvenlik politikasına odaklandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, değişmeyen hatta artan bir vahşetle devam etmektedir. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz. Ukrayna'da barış, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuka dayalı olmalıdır" dedi.

Merz, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteklerinin devam ettiğini belirterek, "Ancak, Ukrayna'nın tüm sivil altyapısının, özellikle de enerji altyapısının acımasızca bombalandığını da görüyoruz. Bunlar, Rus tarafının Ukrayna ve halkına karşı her gün işlediği savaş suçlarıdır. Bu nedenle, bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Rusya'nın önce ateşkes ardından da barış anlaşması için gerçekten hazır olup olmadığı konusunda en az benim kadar konuğun Başbakan Ruginiene de şüpheci. Bu nedenle, baskımızı sürdürmemiz ve mümkün olan her yerde yaptırımları sürdürmemiz, hatta güçlendirmemiz gerekecek" dedi.

"Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin anahtarı Moskova'da"

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için yapılan görüşmeleri hatırlatan Merz, "Şu anda Ukrayna ile Rusya arasında ama aynı zamanda ABD ve Avrupa ile de koordineli görüşmeler sürüyor. Tek söyleyebileceğimiz bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diplomatik, insani ve askeri olarak ancak savaşı sona erdirmenin anahtarı dört yıldır Moskova'da ve bu anahtar, tabiri caizse kapıya getirilmeli ve Moskova savaşı sona erdirmeye hazır olmalıdır. Moskova buna hazır değilse, Moskova'nın bu savaşın bedelini ekonomik olarak da ödemesi gerekecek ve bu bedel her hafta, her ay daha da artacak, ancak ne yazık ki bugün içinde bulunduğumuz durum budur. Bunu değiştiremem, ancak bunu yapmayı çok isterdim" ifadelerini kullandı.

"Putin ile ayrı görüşmelere gerek yok"

Merz, ABD-Rusya-Ukrayna arasında yapılan görüşmeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduklarını belirterek, "Şu anda Moskova ile ek görüşme kanalları açmaya gerek görmüyorum. Prensip olarak her türlü görüşme formatına hazırız, ancak geçen hafta Moskova'dan yanıtımızı aldık. Tek söyleyebileceğimiz, bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Avrupa'nın kendi savunmasını geliştirmesi ve Ukrayna'ya vereceği askeri desteğe yönelik tartışmalara ilişkin bir soruya Merz, "Avrupa'da askeri olarak güçlenmek istiyoruz. Kendi savunma kabiliyetimizi oluşturmak istiyoruz ancak aynı zamanda Avrupa'nın şu anda hala ABD'ye bağımlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda ABD'lilerin da bizimle birlikte olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, Avrupa'nın savunma ve silahlanma çabalarında ülkesi ile Fransa arasında ortak projelerde henüz uzlaşmaya varılamamasına yönelik bir soruya, "Fransa'nın nükleer silah ve uçak gemisi kapasitesi ile ilgili olarak, uçak yapımı ve uçak mühendisliği hakkında teknik özellikler konusunda bizimle farklı görüşleri var. Bunu çözmeye çalışıyoruz ve Fransa ile yoğun bir diyalog içindeyiz ve önümüzdeki haftalarda nükleer kalkan konusunda da ortak bir karara varacağımızı düşünüyorum" dedi.

Almanya'nın uluslararası hukukta bağlayıcı olan uluslararası anlaşmalarla kendisinin nükleer silahlara sahip olmamayı taahhüt ettiğini hatırlatan Merz, "İkinci olarak taraf olduğumuz Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasıdır. Bu bakımdan, Almanya'da nükleer silaha sahip olmak bizim takdirimize ve yetkimize bağlı değildir. Ancak bu diğer Avrupa ülkeleriyle ortak nükleer caydırıcılık konusunda görüşemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu görüşmeler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ile NATO'nun kuzey doğu kanadındaki güvenlik konusunu da görüştükleri belirten Merz,"Vilnius'a yaptığım son ziyaretimde Litvanya'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir, Vilnius'u korumak Berlin'i korumaktır dedim ve bu durum böyle ve böyle de kalacaktır" dedi.

Litvanya'da Alman ordusunun tugay düzeyindeki birliğinin konuşlu olduğunu hatırlatan Merz, "Avrupa'nın güvenliğine birlikte katkı yapıyoruz. Almanya Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) Federal Almanya Cumhuriyeti'nin toprakları dışında bir NATO ülkesinde konuşlandırıldığı tek büyük tugay Litvanya'dadır. Bu tugay siyasi bir sembol değil, caydırıcılık ve savunmaya yönelik askeri bir katkıdır" dedi.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene de Almanya ile ülkesinin stratejik ortaklığının sadece Rusya'nın Doğu Avrupa'daki ülkelere yönelik tehditlerini önlemek için değil aynı zamanda tüm Avrupa'nın güvenliği için önemli olduğunu belirtti. - BERLİN

Kaynak: İHA

