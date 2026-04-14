Dünya savaş tarihinde bir ilk! Zelenski kaydettiği videoyla duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, savaşta ilk kez tamamen insansız sistemlerle gerçekleştirilen bir operasyonun başarıyla sonuçlandığını açıkladı. Zelensky, bir düşman mevzisinin yalnızca robot sistemleri ve insansız hava araçları (İHA) ile ele geçirildiğini, operasyonda hiç piyade bulunmadığını söyledi.

“ASKER YERİNE ROBOT GİRDİ”

Zelensky’nin açıklamasına göre operasyon sırasında bir robot, insan askerlerin girmekte zorlandığı en tehlikeli bölgeye ilerleyerek mevziyi ele geçirdi. Bu durum, savaş sahasında insan unsurunun tamamen devre dışı bırakıldığı ilk örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

SAVAŞTA YENİ DÖNEM: OTONOM OPERASYONLAR

Uzmanlara göre Ukrayna-Rusya savaşı, son dönemde insansız sistemlerin yoğun kullanımıyla askeri doktrinleri kökten değiştiriyor. Daha önce Ukrayna’nın gerçekleştirdiği büyük çaplı drone saldırıları ve uzun menzilli operasyonlar, savaşın seyrini etkileyen kritik adımlar olarak öne çıkmıştı.

Bu son gelişme ise bir adım daha ileri gidildiğini ve artık sadece saldırı değil, doğrudan mevzi ele geçirme gibi kara operasyonlarının da robotlar aracılığıyla yapılabildiğini gösteriyor.

CEPHEDE “ROBOT SAVAŞI” BAŞLIYOR

Askeri analistler, bu tür operasyonların yaygınlaşması halinde cephede insan kayıplarının azalabileceğini ancak savaşın daha teknoloji odaklı ve öngörülemez hale geleceğini belirtiyor.

Özellikle yapay zeka destekli drone’lar, FPV sistemler ve kara robotlarının birlikte kullanıldığı hibrit operasyonların, modern savaşın yeni standardı haline gelebileceği ifade ediliyor.