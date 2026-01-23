Savaşta İnsani Değerler Konferansı 2026'da Ürdün'de - Son Dakika
Savaşta İnsani Değerler Konferansı 2026'da Ürdün'de

23.01.2026 21:37
Küresel İnsancıl Hukuk Girişimi, 2026'da Ürdün'de üst düzey bir konferans düzenleyecek.

Uluslararası insancıl hukuka bağlılığın yenilenmesini amaçlayan Küresel İnsancıl Hukuk Girişimi, savaşlarda insanlığın korunmasına odaklanacak üst düzey bir konferansı 2026'nın son çeyreğinde Ürdün'de düzenleyeceğini açıkladı.

Girişimin kurucu altı ülkesi Ürdün, Brezilya, Çin, Fransa, Kazakistan ve Güney Afrika ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Küresel İnsancıl Hukuk Girişimi'nin 2026'da Ürdün'de "Savaşta İnsani Değerler" konulu üst düzey konferans düzenleyeceği ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile söz konusu ülkelerin liderlerinin, tüm dünya liderlerini konferansa davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, çatışma dönemlerinde insanlığın korunmasında savaş hukukunun temel rolünün yeniden teyit edilmesi ve kurallara küresel ölçekte, tutarlı ve tarafsız şekilde uyulmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, girişimin Eylül 2024'te başlatıldığı, bunun savaşlar sırasında yaşanan insani acılar, yıkım ve vahşet karşısında duyulan sorumluluk ve acil ihtiyaçtan kaynaklandığı belirtildi.

Şu ana kadar 99 ülkenin girişime resmi olarak katıldığı, 27 ülkenin ise yedi farklı çalışma grubunu yöneterek uluslararası insancıl hukukun uygulanmasına yönelik pratik öneriler geliştirdiği ifade edildi.

Ortak açıklamada tüm devletler, savaş zamanlarında vahşeti önlemek ve insanlığı korumak için bu çabaya katılmaya çağrıldı.

Kaynak: AA

