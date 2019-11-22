Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davası: İstinaf mahkemesi cezaları onadı

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te makam odasında DHKP/C'li teröristler tarafından şehit edilmişti.

3. Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına yönelik istinaf başvurularını sonuçlandırdı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı kaydedildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiğini vurgulanan ceza dairesi, bu nedenle sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Daire, davada tutuklu bulunan 4 sanığın tahliye taleplerini de reddetti. Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmaz

üzere aldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davanın kararını 11 Temmuz'da açıklamıştı.