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Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı - Son Dakika

Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı

03.01.2022 16:57
Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı

Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atarak hasar veren 21 yaşındaki A.R.'ye, 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de ifade vermek için götürüldüğü adliyede savcının kapısına kafa atan kişiye 10 ay hapis cezası verildi.

KAMU MALINA ZARAR VERME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta, Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi'nin 3'üncü katındaki savcılık koridorunda meydana geldi. İddiaya göre, A.R., ifadesinin alınması için polis nezaretinde savcılığa getirildi. Dışarıda beklediği sırada savcının kapısına kafa atarak, hasar veren Ahmet R. hakkında tutanak tutuldu. Ahmet R.'ye 'kamu malına zarar verme' suçundan dava açıldı.

"AMACIM ZARAR VERMEK DEĞİLDİ"

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, pişman olduğunu söyleyen A.R., "Polisler beni savcı ile görüştürmüyordu. Ben de dikkat çekmek için kapıya kafa attım. Amacım zarar vermek değildi. Dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de kafamı kapıya vurdum. Pişmanım" dedi.

Hakim A.R. hakkında 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın daha önce de sabıkalı olması nedeniyle cezası ertelenmedi.

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Kayseri, Güncel, Son Dakika

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