Ekonomi

Savunma Teknolojileri Sivil Alanda Kullanılıyor

31.01.2026 11:24
ASPİLSAN, askeri bataryaları sivil enerji ihtiyaçları için geliştiriyor ve şarj çözümleri sunuyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde askeri platformlar için üretilen bataryalara yönelik geliştirilen teknolojiler, depolamalı elektrikli araç şarj istasyonlarıyla sivil alandaki ihtiyaçları karşılamada kullanılıyor.

ASPİLSAN Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Savunma sanayisinin Türkiye'nin gurur kaynağı, teknolojinin dinamosu olduğunu ifade eden Özdemir, sektörün diğer sektörlere teknoloji aktaran, nitelikli istihdam ve ihracatın en önemli enstrümanlarından biri olarak öne çıktığını söyledi.

Konferansta büyüme stratejileri, finansa erişim ve gelecekle ilgili önemli mesajlar verildiğini dile getiren Özdemir, "Savunma Sanayii Başkanı'mızın savunmanın geleceği ile ilgili işaret ettiği hususlar, Ticaret Bakanı'mızın ihracatın hangi eksende, ne nitelikte değiştiği ve Hazine Bakanı'mızın da kaynaklara, finansa erişim ve dünyadaki rekabetle ilgili güncel bilgileri paylaştığı çok verimli bir etkinlik oldu." dedi.

Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin sivil alana aktarılmasını görev addettiklerini belirten Özdemir, Savunma Sanayii Başkanlığının bu konuyu "ikincil kullanım" olarak özendirdiğini ve her firmaya edinmiş oldukları teknolojiyi sivil alana yaygınlaştırma görevini verdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağlı ortaklığı ve şirketlerinin sadece ticari refleksle değil aynı zamanda kamu politikalarına destek verip ülkedeki ekonominin, ticaretin, teknolojinin ve insan kaynağının gelişmesine katkı sağladığına işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Tabii pek çok savunma şirketinin çifte kullanımı çok sınırlı kalabiliyor ama ASPİLSAN, enerji sektöründe faaliyet gösterdiği için gelişen orduların karbon ayak izinin küçültülmesi, orduda yeşil dönüşüm, sera gazı salınımının azaltılması, enerjinin alternatif kaynaklarla üretildikten sonra depolanması, gridlerin yönetimi ve bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman ASPİLSAN da çok önemli platformlarda görev ve güvenlik kritik bataryalar üretiyor. Bu nitelikli batarya üretimini, sivil sektörde de kullanımını çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Son zamanlarda büyük atılımlar yaptık. Bunlara örnek verecek olursak depolamalı elektrikli araç şarj istasyonları mesela. Bunlar şebekede yeterince güç olmayan yerlerde, ağ gridi yormadan, ilave yatırım gerektirmeden araçlara şarj ihtiyacını karşılayacak depolama çözümlerini sunuyor. Bunun gibi çok farklı, inovatif, yenilikçi enerji kaynaklarıyla öncelikle askeri ihtiyaçları karşılamak, sonrasında sivil sektörde kullanmak üzere bir misyonumuz var."

Farklı bakanlıkların teknolojiye sağladığı desteklerle ilgili pek çok başlığın bulunduğuna ve enerjinin hepsinde ortak gündem olduğuna dikkati çeken Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de çifte kullanımla bir adım öne çıkıyoruz. Umuyorum ki bu yıldan itibaren yapacağımız yeni yatırım ve altyapılarımızı genişletmemizle birlikte hem kendi iş potansiyelimizi hem insan kaynağımızı hem de ihracatımızı daha ileriye taşıyacağız. Bizim en büyük amacımız, öncelikle yüksek enerji yoğunluklu nitelikli batarya hücre çözümlerini üretmek ve bunları müşterimizin ihtiyacına göre güvenlik, enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu, maliyet ekseninde teslim etmek ve bunu en yüksek kalitede sağlamak."

"Dünyadaki değişim fırsatlar oluşturuyor"

Dünyada batarya sektörünü Çin'in domine ettiğine dikkati çeken Ahmet Turan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kendi iç pazarını oluşturan, rekabette kaynak yönetimini sağlayarak maliyeti minimize eden ve devlet destekleriyle dünyada büyük bir finansı ve marketi yöneten bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii bununla karşılıklı savaşmak çok zor ve sektörde neredeyse firma kalmadı diyebilirim. ASPİLSAN, o yönüyle çok özeldir. 1981'den beri, 45 yıldır sektörde hizmetlerini kesintisiz sürdüren bir şirket.

Bizi ayakta tutan şey, nitelikli askeri çözümlerimiz fakat dünyada yeni bir çağa giriyoruz, hiçbir şey sürekli kalmıyor ve bugün Çin'den bağımsız tedarik zinciri oluşturup kendi hücresini, bataryasını üretmek misyonu, özellikle NATO'nun gündeminde olduğu sürece bizler için dünyanın değişimi yeni fırsatlar oluşturuyor. Temel, basit nitelikteki ürünlerde Çin ile rekabet etme şansı yokken askeri ve nitelikli ürünler anlamında sahip olduğumuz tecrübemiz, bizi her anlamda öne çıkarıyor.

Geçen yıl dünyadaki bütün politik çalkalanmaların neticesinde Çin'den bağımsız tedarik zinciriyle üretilen enerji güç hücrelerine dönüldü. Bu yılı bizler için açılan büyük fırsatların olduğu bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Aynı şekilde kamu politikaları ve desteklerle birlikte alanımızı önemseyen, bizler için fırsat olan bir yıl içerisine giriyoruz."

Kaynak: AA

