"Saya gezme" etkinliği yapıldı

Yozgat'ın İnceçayır köyünde, koç katımının 100. gününde yapılan "saya gezme" geleneği yıllardır sürdürülüyor.

Saya gezmesinde köyün gençleri, ellerinde Türk bayrağı, giydikleri farklı giysilerle köydeki koyun sahiplerini tek tek dolaştı. Maniler eşliğinde hayvan sahiplerine bol ve bereketli bir yıl dileyen gençler, tereyağı, bulgur, yumurta ve ekmek topladı. Toplanan tereyağı ve bulgur ile pişirilen pilav, köy odasında yenildi.

İnceçayır Köyü Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Osman Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada "saya gezmesi" geleneğinin Türk kültürü olduğunu ve Orta Asaya'dan geldiğini söyledi.

Koyun yetiştiriciliğinin önemli yer tuttuğu Yozgat'ta bu geleneğin kış mevsimin eğlencesi olduğunu ifade eden Karaca, "Bugün pek yapılmasa da biz bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Koç katımından itibaren 100 gün sayılır. Bu, ocak ayının ortalarına denk gelir ve köyün gençleri değişik kıyafetler giyerek koyun sahiplerini ziyaret eder. Bu bir kış eğlencesine dönüştürülür. Bulgur, tereyağ, tavuk toparlar, bunu da köy odasında pişirip yerler." dedi.

Koyun sahibi 62 yaşındaki Rafet Karaduman da çocukluğundan itibaren koyun ve kuzu güttüğünü söyledi.

Karaduman, "Köyün gençleri gelir, biz de onlara hediye veririz. Onlar da aldıklarını köy odasında yerler, eğlenirler." diye konuştu.

Saya gezmesinde Karaca, koyun yetiştiricilerine teşekkür belgesi verdi.