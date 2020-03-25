Saygılı: "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saygılı: 'Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür' - Son Dakika

Saygılı: "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür"

6 saat önce

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin Kuvayi Milliye ruhu ile aşılacağını belirttiSaygılı, yaptığı açıklamada, "gün dayanışma günüdür" vurgusu yaparak korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin...

Saygılı:

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin Kuvayi Milliye ruhu ile aşılacağını belirtti


Saygılı, yaptığı açıklamada, "gün dayanışma günüdür" vurgusu yaparak korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin Kuvayi Milliye ruhu ile aşılacağından hiç kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Korona virüs ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ın sosyal yardım çalışmalarını arttırma kararı aldığını anımsatan Saygılı, "Kızılay, karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı konusundaki çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen toplum kesimlerini desteklemek amacıyla eylem planını sürdürüyor" dedi.


Kurulduğu günden bugüne kadar milletinin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılay'ın korona virüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Saygılı, ülkenin dört bir yanında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına da destek sağladığını bildirdi.


Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam edildiğini belirten Saygılı, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşıladığını kaydetti.


Kızılay'ın koruyucu hekimlik hizmetleri ile toplumu yeni korona virus salgınına karşı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemeye devam ettiğini bildiren Saygılı, "İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki korona virüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunan Kızılay, olası ihtiyaç için Sağlık Bakanlığına 150 şişme Çadır Hastanesi teslim etti" bilgisini verdi.


Saygılı, Kızılay olarak tüm illerdeki Hastanelerin olası ihtiyaçları için ilave 300 adet Sahra Hastanesini de fabrikalarında 24 saat esasına göre imal etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:


"Türk Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. İçerisinde sıvı yağ, çay, şeker, pirinç, kuru fasulye, yeşil/kırmızı mercimek, bulgur, salça, un, zeytin, kaşar peyniri, makarna ve tuz bulunan gıda kolileri, insanların evden sokağa çıkışını da azaltmayı amaçlıyor."


Hijyen malzeme desteği


Kızılay'ın içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü bulunan 100 bin hijyen kolisi hazırladığını belirten Saygılı, hijyen setlerinin bu tür malzemelere ulaşmada en büyük sıkıntıyı çeken toplum kesimleri gözetilerek dağıtılacağını söyledi.


Sosyal yardım


Karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek desteği verdiklerini ve bu kapsamda aşevlerinin kapasitesini de arttırdıklarını belirten Sayılı, "Kurban paylarından hazırlanan 1 milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400'er TL nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı" dedi.


Bu olağanüstü dönemde Kızılay olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Ramazan Saygılı, Adanalılara çağrıda da bulunarak, "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür. Gönülden gönüle köprü kurarak, bu zor günleri atlatalım komşumuzu unutmayalım" dedi.


Saygılı, açıklamasını, Kızılay'ın 152 yıldır milletinin yanında ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabaları ile virüs kontrol altına alınacak, devletimizin aldığı tedbirlerle de ekonomik yaralar sarılacaktır" ifadeleriyle tamamladı. - ADANA

Türk Kızılayı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saygılı: "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]