Sazlıdere Su Havzası'nda Yapılaşma Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sazlıdere Su Havzası'nda Yapılaşma Tehdidi

10.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Bekin, İstanbul Sazlıdere Su Havzası'ndaki yapılaşmanın durdurulmasının aciliyetini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Sazlıdere Su Havzası'na yönelik, "Devam eden yapılaşmanın ivedilikle durdurulması İstanbul'un geleceği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kanal İstanbul güzergahındaki yapılaşmanın, ÇED olumlu kararıyla hız kazandığını" öne sürdü.

İstanbul'da 750 bin kişiye su sağlayan Sazlıdere Su Havzası'nın "içme suyu kaynağı" vasfı kaldırılarak baraj çevresinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yerleşim merkezi kurulmasının önünün açıldığını savunan Bekin, "Sazlıdere Su Havzası'nda devam eden yapılaşmanın ivedilikle durdurulması İstanbul'un geleceği açısından büyük önem taşımakta." ifadesini kullandı.

Bekin, projenin yürütüldüğü alandaki 12 bin 594 hektarlık tarım alanının "tarım dışı alan" ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"250 Bin Sosyal Konut Projesi' adı altında gerçekleştirilecek 13, 14 ve 15. bölge projeleri için toplam 14 milyar 694 milyon 903 bin 250 liralık, 16 ve 17. bölge inşaatları için 14 milyar 503 milyon 747 bin 739 liralık harcama yapılacaktır. İstanbul'da yaşanan su sorunu ve yüksek nüfus göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 40 bin kişinin yaşayacağı bu konutlarla beraber yapılaşma baskısı, yerel tarım alanlarını, su havzalarını ve en önemlisi kültürel miras bölgelerini tehdit eder hale gelecek ve 'Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için yarattığı tahribatı daha da artıracaktır."

Kaynak: AA

Doğan Bekin, Politika, İstanbul, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Sazlıdere Su Havzası'nda Yapılaşma Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:53:18. #7.11#
SON DAKİKA: Sazlıdere Su Havzası'nda Yapılaşma Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.