Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan ve sazlıklar arasında cansız bedeni bulunan Fatma Günay'ın (61) katil zanlıları olarak oğlu Murat Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A. tutuklandı.

Uzunköprü'nün Kavakayazma köyünde oturan Fatma Günay'dan, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Yapılan aramalarda Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Günay'ın boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.