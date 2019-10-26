Son Dakika Haberleri: Schalke 04 - Dortmund maçında gol sesi çıkmadı
Son Dakika Güncel Schalke 04 - Dortmund maçında gol sesi çıkmadı

Schalke 04 - Dortmund maçında gol sesi çıkmadı

47 dakika önce

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.

Schalke 04 - Dortmund maçında gol sesi çıkmadı, System.String[]

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı. Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak 90+1. dakikada oyuna girdi.

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 16'ya, Schalke de 15'e çıkardı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90+1. dakikada Guido Burgstaller'in yerine oyuna dahil oldu.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacakken, Schalke ise Augsburg'a konuk olacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
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