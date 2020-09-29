Schnabel: ECB daha çok "yeşil" tahvil satın alabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin "yeşim" tahvil satın almayı artırabileceğini, buna karşılık çevre dostu görünmeyen tahvillerden de uzak durabileceğini vurguladı.

ECB'nin yeni yeşil politikalarının bir parçası olarak nitelendirilen söz konusu yeni önlemler, iklim riskinin değerlendirilmesindeki yetersizliklerin üstesinden gelmek için oluşturuldu. ECB, bu yeni yeşil politikalarıyla, Avrupa Birliği'nde daha fazla karbonsuzlaşmayı desteklemeyi amaçlıyor.