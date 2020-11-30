Schneider Electric'in "Innovation Summit" etkinliği online gerçekleştirildi - Son Dakika

Schneider Electric'in "Innovation Summit" etkinliği online gerçekleştirildi

30.11.2020 15:17
Schneider Electric'in

Schneider Electric, yeni nesil endüstrilere yönelik esnek ve sürdürülebilir teknolojileri ele aldığı Innovation Summit etkinliğini, online ortamda yaptı.

Schneider Electric, yeni nesil endüstrilere yönelik esnek ve sürdürülebilir teknolojileri ele aldığı Innovation Summit etkinliğini, online ortamda yaptı.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ve interaktif bir ortamda gerçekleştirilen Innovation Summit'te Türkiye'den ve dünyadan alanında öncü konuşmacılar yer aldı.

Etkinlik, 2 bin 600'den fazla profesyonelin katılımıyla gerçekleşirken, etkinlik kapsamında "3D Sanal İnovasyon Merkezi" katılımcıların ilgi odağı oldu.

Şirketin 11 etkinlikle dünya çapında gerçekleştirdiği buluşmaların Türkiye ayağında, dijital platform üzerinden interaktif bir paylaşım alanı yaratıldı.

Dijital çözümler alanında lider olan Schneider Electric, sektörün en büyük çevrimiçi etkinliğini düzenleyerek yenilikçi iş yapış modelleri ile başarılı bir şekilde dijitalleştiğini bir kez daha gösterdi.

25 farklı oturumun gerçekleştiği Innovation Summit'te 53 konuşmacı dijitalleşen dünya ile ilgili son dönemin gelişmelerini ve öngörülerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dünya Başkanı ve CEO'su Jean-Pascal Tricoire, yeni normale adapte olunan ve yaşamanın yeni yollarının öğrenildiği bu dönemde, hızlanmak için çözümün dijitalleşme olduğunu aktardı.

Tricoire, dijitalleşme ile uzaktan ve iş birlikçi operasyonların mümkün olduğunu, böylece enerji kullanımı ve operasyonel süreçte, daha düşük maliyetler ve daha hızlı uygulamalar ile çok daha büyük bir verimlilik elde ettiklerini bildirdi.

Endüstrilerin daha dijital ve güvenilir enerjiye, hızla değişen gücün yönetilmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, Türkiye pazarının daha dijital, daha fazla sürdürülebilir enerji ve daha az merkezi enerji yönünde dönüşüm geçirirken, Schneider Electric'in de Türkiye'deki yolculuğunu geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

İstanbul'da çok yakında açılışı yapılacak İnovasyon Merkezinin lansmanını yapan Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer de etkinlik kapsamında, yeni nesil, dijital teknolojileri işe ve yaşama hızlı bir şekilde entegre etmenin ve bütüncül, güçlü bir dönüşümün yollarını keşfetmenin önemini aktardığı bir konuşma yaptı.

Türkiye, Enerji, Nesil, 3d, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric'in 'Innovation Summit' etkinliği online gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhitin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı 53 yıl boyunca kalmış! 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 59 yaşında çıkarıldı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Esenyurt'ta düğün salonunda pazar ayini! Polis baskını kamerada 241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler
Yeni kısıtlamaların ele alınacağı Kabine toplandı! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamaların ele alınacağı Kabine toplandı! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı         
14:46
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi         
14:05
Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi         
13:09
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı Genç kızın ayırmaya çalıştığı aile kavgası kanlı bitti! Tüfeğin ateş alması sonucu baba ağır yaralandı         
11:58
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 15:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Schneider Electric'in "Innovation Summit" etkinliği online gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei