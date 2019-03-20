Scholz Birçok Bakanlığın Bütçesini Kısıtladı
12 dakika önce
MALİYE Bakanı Scholz 2020'den 2023 yılına kadar Almanya'nın bütçe planını açıkladı.
MALİYE Bakanı Scholz 2020'den 2023 yılına kadar Almanya
'nın bütçe planını açıkladı. Önümüzdeki yıl toplam 362.6 milyar harcama planlayan Scholz "Biz her arzu edilen şeyi finanse edemeyiz" diyerek, birçok bakanlığın bütçesinde kısıtlamalar yaptı. Kalkınma Bakanlığı
, bütçesindeki kısıtlamaya karşı çıkınca bakanlığın bütçesinin 2020'de de 2019 seviyesinde kalmasına karar verildi ancak bu bakanlığın da 2021'de bütçesi azaltılacak.
TEMEL EMEKLİLİK BÜTÇEDE YOK
Bütçesinin 5 milyar Euro daha artırılmasını talep eden Savunma Bakanlığı da kısıtlamaya engel olamadı. Savunma Bakanlığı'nın bütçesi istediği rakamın çok altında olarak 2 milyar Euro artırıldı. İç güvenlik için ise 5.8 milyar Euro bütçe tasarlandı. Çalışma Bakanlığı
'nın çalışmalarını yaptığı konut ve işsizlik yardımı için de bütçeden 26.4 milyar Euro ayrıldı. Ancak bu bakanlığın da planladığı temel emeklilik planı bütçeye dahil edilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:51
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