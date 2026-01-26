SDG Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika
SDG Ateşkesi İhlal Etti

26.01.2026 19:24
Terör örgütü SDG, Suriye ordusuna ait mevzilere İHA saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Suriye ordusu ile varılan ateşkesi ihlal ederek, Suriye ordusuna ait mevzilere İHA saldırıları düzenledi.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında 15 gün süreyle uzatılan ateşkes devam ederken, terör örgütü SDG ateşkesi ihlal etti. Yerel kaynaklar, SDG'nin Ayn el-Arab ve Ayn İsa'da bulunan Suriye ordusu mevzilerine İHA ve topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Suriye ordusu, dün SDG'nin 25'ten fazla İHA ile saldırılar düzenlediğini bildirmiş, saldırılara karşılık verileceğini aktarmıştı. - HASEKE

Kaynak: İHA

