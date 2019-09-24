Sea To Sky Enduro Yarışları başlıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 10. Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek yarışlar, plaj, orman, dağ ve kanyon olmak üzere 4 etapta yapılacak.

Deniz seviyesinde başlayıp 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak, aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların yer alacağı yarışlarda 28 ülkeden 260 sporcu mücadele edecek.

Zorlu etaplarda sporcular, kimi zaman portakal bahçeleri ve çam ormanlarının içinden, kimi zaman dik yokuş ve kayaların üzerinden geçecek. Kanyon etabında su ve kayalarla mücadele edecek sporcular, plaj etabında ise birbirlerine karşı en iyi zamanı sıcak hava ve kuma rağmen elde etmeye çalışacak.

"Yörük" temasının da işlendiği yarışlarda, padok alanına kurulan kıl çadırlarda sporcu ve sporseverlere ikramlarda bulunulacak.

Padok alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, dört günlük bir yarış olduğunu, yarın Kındılçeşme plaj etabıyla başlayacağını belirtti.

Daha sonra orman, kanyon ve dağ etaplarının gerçekleşeceğini aktaran Özdemir, "Etaplarımızı hazırladık. Her şey yolunda, herhangi bir aksilik yok. Artık startı bekliyoruz." dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Sea To Sky yarışlarının bu yıl 10'uncusunun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kemer Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Topaloğlu, yarışların sonunda da değerlendirme toplantısıyla, bu yıl görecekleri olası eksikleri önümüzdeki yıllarda gidermek için çalışma yapacaklarını bildirdi.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ise 4 etaptan oluşan ve çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı yarışların Kemer'de düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Yarışçılardan Wade Young, geçen yıl da bu organizasyona katıldığını, bu yıl da iyi bir yarış geçmesini umduğunu söyledi.

Mario Roman da Sea To Sky'ın en eğlenceli yarışlardan biri olduğunu belirterek, "Burada olmak çok güzel. Yine her zaman olduğu gibi sınırları zorlayacağım." dedi.

Kadın yarışçı Kristen Landman ise bu yıl 4'üncü kez katıldığını, Türkiye'de yemekler, dostluklar ve misafirperverlik başta olmak üzere pek çok şeyi çok sevdiğini ifade etti.

Güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğine değinen Landman, bu yıl Dakar'daki yarışlara da katılacağı için Sea To Sky'ın kendisi için iyi de bir antrenman olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından bazı yarışçılar tarafından padok alanında oluşturulan pistte gösteri turları yapıldı. Padok alanına getirilen lastik ve kütüklerin üzerinden motosikletleriyle geçen ve zaman zaman akrobatik hareketler sergileyen yarışçılar izleyenlerden alkış aldı.

Yarın Kındılçeşme plaj etabıyla başlayacak yarışlar, 26 Eylül Perşembe günü orman etabı, 27 Eylül Cuma günü kanyon etabı ile sürecek.

Yarış, 28 Eylül Cumartesi günü dağ etabı ile sona erecek.