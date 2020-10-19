Sebze meyve halinde çıkan yangın 3 depoda hasara neden oldu - Son Dakika

Mersin'de, yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye deposunda hasar oluştu.

Akdeniz ilçesindeki yaş sebze ve meyve hali sevkiyat bölümünde yer alan İbrahim Gülerler'e ait bir narenciye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, aynı kişiye ait diğer 2 narenciye deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi.

Olay yerine gelen 30 itfaiye eri, alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hal çalışanlarıyla birlikte depo çevresindeki boş plastik kasaları taşıyarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangında 3 depodaki narenciye ürünlerinin bir kısmı zarar gördü. Ekipler tarafından yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, deponun yanındaki inşaat alanında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

Yangının neden olduğu zararın tespitine ilişkin çalışmalara başlanacağını bildirdi.