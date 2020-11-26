Seçer: "Biz suya zam yapmıyoruz"

MESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısına 'suya zam' tartışmaları damga vurdu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği genel kurulda, Cumhur İttifakının atık su bedelinin yüzde 45'ten yüzde 35'e çekilmesine yönelik teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yatırımlara dikkat çekerek, "MESKİ'ye piyangodan para mı çıktı? Bunu bana anlatın. Bunun altını karakalemle çiziyorum; biz zam yapmıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Su tarifeleriyle ilgili tartışmaların yaşandığı genel kurulda, 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı Meclis'te üzerinde en çok konuşulan madde oldu.

Cumhur İttifakı üyelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme getirdiği atık su bedelinin yüzde 45'ten yüzde 35'e çekilmesine yönelik teklifi tansiyonu yükseltti.

"Sizin yaptığınız popülizm, benim değil"

Başkan Seçer, bir meclis üyesinin indirim yapılmadığı iddialarına yanıt vererek, "Siz genel bir hat çiziyorsunuz. Ben de size direk derim ki, siz geçen dönem meclis üyesi değil miydiniz burada? Evet meclis üyesiydiniz. O dönemde de atık su bedeli yüzde 45 değil miydi? Evet yüzde 45'ti. O zaman aklınıza gelmedi mi? Şimdi mi aklınıza geldi? 2 yıl sonra mı jeton düştü sizde? Sizin yaptığınız popülizm benim değil. Sizin meclis üyesi olduğunuz dönemde kaçtı? Yüzde 45'ti. Ama yanıltıyorsunuz insanları. Daha doğru bilgiler verin. O dönemde elbette bütçe vardı, elbette kurum vardı. Ama doğru bilgi vermeniz lazım. Siz o dönemde yüzde 45 olan atık su bedelini niye indirmediniz de şimdi aklınıza geldi? Bu sorunun cevabını verin bana" diye konuştu.

"MESKİ'ye piyangodan para mı çıktı?"

Atık su bedelinde bir indirim yapılmasının şu an için mümkün olmadığını anlatan Seçer, "Arkadaşlar biz suda bir fiyat farkını, vergilerde bir artışı, bir zammı tartışmıyoruz. Temmuz ayında, daha mürekkebi kurumamış, daha Sayıştay'dan yeni gelmiş görüş, orada oturmuşuz konuşmuşuz, anlaşmışız, daha üzerinden 5 ay geçmiş yeni bir indirim kararı ile geliyorsunuz. Bunları tartışalım; nedir nedeni? Döviz mi düştü, işçi ücretleri mi düştü, elektrik bedeli mi düştü, akaryakıt bedeli mi düştü? MESKİ'ye piyangodan para mı çıktı? Bunu bana anlatın. Bana hikaye anlatmayın rica ediyorum. Bir önceki dönemi bu kadar savunuyorsunuz da o dönemde çıkıp niye konuşmadınız bunları? Niye 'yüzde 35'e düşsün' demediniz? Neden 'enflasyon farkını almayın' demediniz? Günü konuşalım" ifadelerini kullandı.

"Siyasi kararlarla Mersin'i yönetemem"

Sunulan indirim teklifiyle ilgili geçerli bir açıklama isteyen Seçer, "Deyin ki; 'mazot fiyatları düştü, elektrik fiyatları düştü, döviz düştü, piyangodan para çıktı, Ankara'dan para geldi.' Bir şey deyin bana rica ediyorum. Bunu demiyorsunuz ben nasıl yöneteyim kurumu. Bu siyasi kararlarla bu Mersin'i ben yönetemem. Ben de orada oturacak olursam rahat rahat 'yüzde 20'ye düşür' derim. Ama efendim nasıl düşüreyim, bana bunu anlatın. Şimdi benim yaptığım hesaptan yüzde 10'dan aşağısına bir tablo çıkıyor" dedi.

"Biz fiyat değişikliği yapmıyoruz"

Seçer, tartışmalara anlam veremediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Alınacak kararların oy birliği ile alınması kenti rahatlatıyor. Bakın biz zam yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun altını karakalemle çiziyorum; biz zam filan yapmıyoruz. Biz fiyat değişikliği yapmıyoruz. Temmuz ayında burada oturduk, konuştuk, oyladık. Yaptığımız son tarife ile devam edelim. Türkiye'de şu anda enflasyon var. Avro bu kadar oldu. Elektrik fiyatları bu kadar oldu. İşçi ücretleri bu kadar oldu deyip diğer illerde konuşulan zam burada konuşulmadı. Lütfen anlayışla karşılayın. Tekrar söylüyoruz. Genel Kurul aşamasına kadar nerede yanlış yapıldı, nerede müzakereleri olumlu neticelenmemesi yönünde hata yapıldı, onu orada bırakalım. Ama bakın ne kadar güzel birbirimize anlattık. Zaman zaman sesimiz yükseldi. Zaman zaman tansiyonu düşürdük. Ama karşılıklı birbirimize saygıda kusur etmiyoruz. Bunlar tartışılır. Bunda bir beis aramayın. Cumhur ittifakının da idareden geldiği şekliyle tarifemize destek vermesini rica ediyorum. İlçelerimizde yatırım programlarında yer alın. Geçen toplantıda ilçe ilçe sunduğum yatırımları benden bekleyin, benden hesabını sorun. Nasıl yönetileceği konusunda, hangi kararların alınacağı konusunda bırakınız yönetimimiz kararlar alsın ve bunun sonucuna da katlansın." - MERSİN