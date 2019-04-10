Seçer'den Vali Su'ya Ziyaret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.



Vali Su, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, ziyaretinden dolayı Seçer'e teşekkür etti.



Su, 31 Mart'taki seçimlere değinerek, "İlimizdeki seçimler demokrasi şöleni içerisinde tamamlanmıştır. Vahap Bey de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Seçer de "31 Mart seçimleri, şehrimizde kimsenin burnu kanamadan tamamlanmıştır. Ufak tefek münferit olaylar olmuştur. Bu süreç içerisinde yaşanabilir. Sonuç itibariyle önümüzdeki 5 yıl için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin halkının iradesiyle kente hizmet etme imkanı buldum. Tabi bunu hep beraber yapacağız. Başta Sayın Valim ve diğer kurumlar olmak üzere Mersinimize hizmet etme aşkıyla çalışacağız. Bizler Mersin için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Su ve Seçer basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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