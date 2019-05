Seçer: "OSB için gerekli katkıları yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Organize Sanayi Bölgesi için verecekleri katkılardan bahsederek, "Alt yapı çalışmaları ve ulaşım sorununu aşmaya yarayacak çalışmalar yapacağız. Birincisi, seçim öncesi de dile getirdiğim 2. Çevre Yolunun ilk etapta MTOSB'ye bağlanması.

Seçer, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) 14. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. MTOSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve üyeler katıldı.



Divan üyelerine yetki verilmesi ile başlayan genel kurul, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Halil Yılmaz'ın, 2017 Haziran- 2019 Mayıs dönemine ait faaliyet raporunun yer aldığı sunumu ile devam etti. Sunumun ardından Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'da birer konuşma gerçekleştirdi.



"Organize Sanayi Bölgeleri için gerekli katkıları yapacağız"



Genel kurulda yaptığı konuşmasında organize sanayi bölgelerinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "OSB'ler bizim için son derece önemli. Elimizden geleni, gereken katkıları yapma zorunluluğumuz var. Bunun farkındayız. Bizden beklentilerinizi biliyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz mevcut 5. etabına doğru devam eden büyümesi, arsa değeri, stratejisi, üretim kalemleri ve firmaları ile bizim için son derece önemli. Bölgenin gelişmesi için elbette her türlü katkıyı vereceğiz. Bundan endişeniz olmasın" diye konuştu.



"Karşılıklı heyet kurulmalı"



MTOSB ve Büyükşehir Belediyesi'nin karşılıklı heyet kurması gerektiğini ve bu heyetin sorunların hızlı çözümü noktasında öncülük etmesi gerektiğini ifade eden Seçer, "Sorunların çok çabuk çözülebilmesi için bu heyet bir araya gelsin. Sorunlar çok çabuk çözülsün. Hızlı hareket etmemiz lazım. Geciken çözüm kaybedilmiş bir enerjidir" ifadelerini kullandı.



1/5000'lik Nazım İmar Planı çalışmalarının ikinci etabının yatırım ve istihdam alanları için son derece önemli olduğunu kaydeden Seçer, "1/5000'lik Nazım İmar Planında bizim için önemli olan 2. kısmı. Asıl önemli olan doğu yakası. Çünkü bütün yatırımların kurulduğu alan burada. Bizim de kurguladığımız ve birçok sanayicinin yatırım yaptığı depo faaliyetleri, üretim alanları burada. Burada Devlet Su İşleri ve tarım teşkilatının görüşleri çok önemli ve bizi bağlayıcı oluyor" şeklinde konuştu.



"Ben hizmet yapmak, çalışmak, gecemi gündüzüme katmak istiyorum"



Mersin'e hizmet etme noktasında karşılıklı diyalogun oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Seçer, şöyle devam etti; "Ben hizmet yapmak, çalışmak, gecemi gündüzüme katmak istiyorum. Bürokrasinin, Ankara merkez yönetimin bana sağlayacağı katkılar, hizmet noktasında benim işimi kolaylaştırır. Ben bu dönemde öyle bir Mersin hayal ediyorum. Bu hayalin ötesinde gerçek olacak. Üzerime düşen vazifeyi yapacağım. 1/5000'likte Valimizin katkısının çok olacağını düşünüyorum. İmar planının ikinci kısmını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz."



"Sizler bizim başımızın tacısınız"



Başkan Seçer, iş dünyası ile daha yakın ilişkiler kurabileceğini, önemli yatırımların önünü açabilecek, yerel bürokrasiyi ortadan kaldırabilecek, daha pratik çözümler üretebileceğini aktararak, "Ben de iş dünyasından gelen biri olduğum için, iş dünyası ile yakın ilişkiler kurabiliyor, onların dilinden anlıyorum. Kentimizin en büyük sorunu işsizlik. Ekonomik sorun sosyal soruna dönüştüğü zaman iş daha da zorlaşır. Bizim güzel kaynaklarımızı, her türlü potansiyelimizi ekonomik getiriye dönüştürmemiz lazım. Büyükşehir olarak bizim tek başına herkese yetecek iş sahası oluşturmamız mümkün değil. Bu noktada bizlere yardımcı olacaksınız ve sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler işsizlere iş alanı sağlayacak olan, onları işe alacak olan sizlersiniz. Sizlere de var gücüyle destek olacak olan bizleriz. Bundan yana endişeniz olmasın" dedi.



Konuşmaların ardından yapılan oylama ile mevcut müteşebbis heyetin göreve devam etmesi yönünde karar alınırken, müteşebbis heyete katılacak 8 asil 8 yedek üye ve yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. - MERSİN

