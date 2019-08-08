Seçer: "Tüm sorunlar sırayla, tıkır tıkır çözülecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsuslu muhtarları makamında ağırlayarak, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsuslu muhtarları makamında ağırlayarak, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Muhtarların yol, içme suyu, sulama borusu, otobüs durağı, ek otobüs seferi, kanalizasyon ve bilgisayar üzerine yoğunlaşan taleplerini tek tek değerlendiren Seçer, "Tüm eksiklerinizin hepsini sıraya koyup, zamanla tıkır tıkır çözeceğiz. 5 yılda çok şeyler yapacağız" diye konuştu.



Tarsus'a bağlı Belen, Boztepe, Böğrüeğri, Dorak, Dedeler, Ergenekon, Takbaş, Taşkuyu, Tepetaşpınar, Pirömerli, Sarıveli muhtarları ve Çamlıyayla ilçesine bağlı Kisecik mahalle muhtarı Başkan Seçer'e taleplerini iletmek için bir ziyaret gerçekleştirdi. Muhtarların sorunlarını plan program dahilinde çözeceklerini ifade eden Seçer, "Yeni geldik. Yeni Başkanız. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini derlemek, toparlamak zamanımızı alıyor. Sorunları kısa sürede aşarız. Bizim kırsal mahallelerde en büyük sorunumuz genelde yol sorunu. Sulama borusu, otobüs seferleri, otobüs durağı talepleri oluyor. Asfalt talepleri var ama bunun için hazırlıkların önceden başlaması gerekiyordu. Biz geldiğimizde herhangi bir hazırlık yapılmamıştı. Mucur yoktu, hiçbir şey yoktu. Süratle bunların tedarikine başladık" dedi.



Gelecek yılın asfalt çalışmaları için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ve yeni şantiyeler kuracaklarını kaydeden Seçer, "Karacailyas'ta bir şantiyemiz var. O sizin bölgeniz için. Bir de yeni şantiye kurma planımız var. Silifke'de bir şantiye kuracağız. Gelecek yıl yetiştireceğiz. Gelecek yılla beraber yol yapım ayları başlamış olacak ve düzenli olacak. Sizlerin şikayetlerinizi hemen cevaplayacağız. Daha kaliteli hizmetler olacak. Yol yapmak var; yol yapmak var, el yordamıyla yol yapılmaz. Anamur'da bir otogar yapılmış. Su testi yapmışlar, çatının her yerinden su akıyor. 'Ben bunu kabul edemem' dedim. Biz işin kalitelisini, doğrusunu, düzenlisini yaptıracağız" şeklinde konuştu.



Tarsus bölgesini yakından ilgilendiren tarımsal hizmetler konusu ile ilgili önemli bir toplantı yapacaklarını ve küçük aile işletmelerine yönelik önemli kararlar alacaklarını ifade eden Seçer, "Sizi en çok ilgilendiren tarımsal projeler. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve tarımdan anlayan meclis üyelerini çağırdım. Geniş bir toplantı yapacağız. Sizin o bölgeleri ilgilendiren güzel bir toplantı olacak. Bizim hedef kitlemiz küçük çiftçiler, aile işletmeleri. Ova çiftçisi değil. Daha çok Toroslar'ın eteklerinde üretim yapan küçük aile işletmeleri hedef kitlemiz olacak. Daha çok onlara destek vereceğiz. Onlara hangi üretim çeşitlerini öğretebiliriz, neler üretebiliriz, nasıl eğitim verebiliriz ve özellikle oradaki kadınlarımıza yönelik hangi çalışmaları yapabiliriz? Bunları önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



Gelen otobüs durağı talepleri üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin bunları yapacak ustalarının olduğunu belirten Seçer, otobüs duraklarını kendi bünyelerinde üreteceklerini söyledi. Seçer, "Otobüs duraklarını kendimiz yapacağız. Bunları üretecek ustalarımız var. Durakları bizim yapabilmemiz için malzeme almamız gerekiyor. Malzeme alımı için de ihaleye çıkmamız gerekiyor. İhalenin minimum 45 günlük süresi var. Ulaşım Dairesi'ne talimatı verdim. Malzeme ihalesine çıkacağız. Bunları bizim ustalarımız çok güzel kalitede yarı fiyatına yapacaklar. Birçok muhtarımızdan talep var. Duraklarımızı yapıldıkça dağıtacağız" diye konuştu.



Ulaşım hizmetinden yıllık 90 milyon lira zarar etmelerine rağmen dar gelirli vatandaşın cebini düşündüklerini ve ulaşım ücretlerinde indirime gittiklerini ifade eden Seçer, "280 civarı otobüsümüz var. 85'i devre dışı, yarın yolda kalabilir. Astarı yüzünden pahalı. Bunların tamiratı, tadilatı derken ulaşımın bize yıllık maliyeti 90 milyonu buluyor. Çok büyük bir para. Biz buna rağmen yine de indirime gittik" dedi.



Muhtarların ek sefer ve yeni hat isteklerini de değerlendiren Seçer, yeni otobüs alımı gerçekleştireceklerini, alımlarla da yeni hatlar ve ek seferler düzenleyecekleri bilgisini aktardı. Seçer, "Biz beş yılımızı programladık. Örneğin, 2020'de kaç otobüs alacağız, kaçını devre dışı bırakacağız. Hepsini programladık. Şehir içinde hizmet veren minibüsçülerimizin de dengesini düşünerek, hem filoyu genişleteceğiz, hem de yeni hatlar oluşturacağız. Bu yıl acil 76 otobüse almamız gerekiyor. Aldığımız otobüsleri yol durumuna, inişine, çıkışına, rampasına göre belirliyoruz. Büyük otobüslerin giremeyeceği yerlere uygun otobüsler vermeyi planlıyoruz. Görüştüğümüz markalara yaylada test sürüşü yaptırdık. Otobüs seferlerini arttıracağız" diye konuştu.



Mersin'deki 805 mahalle muhtarının hepsine ulaştıklarını ve hepsinin sorunlarını bir liste haline getirdiklerini dile getiren Seçer, muhtarlara hizmet konusunda rahat olmaları gerektiğini hatırlattı. Tüm taleplerin tek tek değerlendirildiğinin altını çizen Seçer, "Ben sizlerin taleplerini not aldıktan sonra yırtıp atmıyorum. Projelerimizi, programlarımızı sizin talepleriniz üzerinden yapıyoruz. Paramız yok demiyoruz. Hemen bir alternatif oluşturuyoruz. Mevcut imkanlarla, öncelikli olarak hizmet gitmesi gereken yerlerin hepsini programa aldık. Muhtarlıklarımızın eksikleri ile ilgili tüm çetelemizi tuttuk. Tüm eksiklerinizin hepsini sıraya koyup zamanla tıkır tıkır çözeceğiz. 5 yılda çok şeyler yapacağız. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Huzur içerisinde, siyasi ayrımı olmadan herkes hizmeti hak ediyor. Hiç merak etmeyin düzene girdikçe göreceksiniz ki biz hakikaten bir şeyler yapıyoruz. İyi niyetli olduğumu bilin" şeklinde konuştu. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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