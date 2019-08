Seçer: "Vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapılan tüm harcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu belirterek, "Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde" dedi.



Seçer, düzenlediği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Pazar günü Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallerini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya gelen Seçer, Tepeköy'de siyasi nedenlerden dolayı yaklaşık 20 yıldır küs olan Cevizli ve Çınarlı kahvehanesinin müdavimlerini bir araya getirerek küslüğü sona erdirdi. Seçer, ardından Fındıkpınarı Mahallesi'nde gerçekleştirilen futbol turnuvasına katılarak, Çavak ve Çavuşlu mahalle karşılaşmasının başlangıç vuruşunu yaptı.



"Ben bu çeşitliliğin çimentosu görevindeyim"



Kırsal mahallelerin ortak sorunlarını bildiklerini ve zaman içerisinde tüm sorunların çözüleceğini ifade eden Seçer, önemli olan konunun birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Mersin'de yaşayan tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak çok güzel yol kat edeceklerini kaydeden Seçer, "Oy verenin de vermeyenin de Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da, ittifakta olmayanın da kısacası tüm Mersinli kardeşlerimin belediye başkanıyım. Ayrılık gayrılık yok. Hep bir aradayız. Bizi bitirecek, çürütecek, yerle yeksan edecek olan kendi içimizdeki kavga olur. Onun dışında evvelallah, Türk milletinin bileğini kimse bükemez. Ben bu göreve Alevileri, Sünnileri, Yörükleri, Arapları ayırma görevi ile gelmedim, bilakis ben bütün bu çeşitliliğin çimentosu göreviyle geldim. Ben hepinize hizmet edeceğim. Hepinizin abisi, kardeşi olacağım. Bana yakışan da budur" diye konuştu.



"Cesurca kararlar alıp hayata geçirdim"



Başkan Seçer, konuşmasında ilk 100 günde hayata geçirdiği ulaşım ve su indiriminden, dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdikleri 'Halkkart' uygulamasından bahsederek vatandaşları bilgilendirdi. Seçer, "Bizim işimiz hizmet. İnsanlar bize güveniyor, bizim çok çalışmamız lazım. İnsanları mahcup etmememiz lazım. Emin olun çok çalışıyoruz. Ben belediye başkanı olur olmaz daha önce sözünü verdiğim birçok konuda, çok kısa sürede cesurca kararlar aldım ve hayata geçirdim. Her şey iyi gidiyor. Güzel işler yaptık, yol almaya başladık" ifadelerini kullandı.



"Belediyedeki tüm harcamalar benim kontrolümde"



Aldıkları tasarruf tedbirlerini vatandaşlarla paylaşan Seçer, belediyede yapılan tüm harcamaların kendi kontrolünde olduğunu belirtti. Seçer, şöyle devam etti;



"Belediyedeki harcamaların özellikle benim kontrolümde olması yönünde talimat verdim. Çünkü bir borç devralmıştık. Şikayetim yok ama ortada bir gerçek var. Bunları tartışarak zaman yitirmedim ama kanun dışı bir şey yapılmışsa bunu da gördüğüm zaman ucu nereye dokunursa dokunsun dibine kadar da giderim. Bu konuda eleştiriler alıyoruz. Kanun bilmeyen, benim yetkilerim nedir bilmeyen ve ağzı olan herkes konuşuyor. Bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim de kimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok. Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde."



"Sizin vergilerinizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde"



Tasarruf tedbirleri sayesinde geçmiş yıla göre ilk 100 günde 84 milyon TL tasarruf ettiklerini aktaran Seçer, "İlk 100 günde süratle aldığımız tasarruf tedbirleri neticesini verdi. Önceki yılın aynı dönemine göre bizim harcamalarımızda 84 milyon TL gibi bir tasarruf var. Sizin vergilerimizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde. Kendi paramı bu kadar korumadım, kollamadım, kendi paramın derdine bu kadar düşmedim. Para sizin, kaynak sizin, bunun vebali de ağır. Onun için ince eleyip, sık dokuyoruz. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarma bizim kitabımızda yazmaz. Bu ülkenin doğru adamlara ihtiyacı var" dedi.



"Her dört ayda milletimizin karşısına çıkıp neler yaptığınızı paylaşacağız"



Başkan Seçer, şeffaf belediyeciliği önemsediklerini ifade ederken, her dört ayda bir basın açıklaması ile vatandaşların karşısına çıkacağını ve gelir giderlerin



hesabını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Seçer, "Ben eylül ayında geniş bir basın açıklamasıyla dört ayda neler yaptık, nasıl tedbirler aldık, bunların sonuçları nelerdir, neler harcadık gibi detaylı bir açıklama yapacağım ve bunu dört ayda bir alışkanlık haline getireceğiz. Her dört ayda milletimizin karşısına çıkıp neler yaptığınızı paylaşacağız. Belediyeciliği açık şeffaf yapacağız" diye konuştu.



"Doğru bildiğim yolda sonuna kadar giderim"



Ülkenin tedavi edilemez hastalıklarından birinin yolsuzluk olduğu vurgulayan Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Ülkenin en köklü hastalıklarından birisi yolsuzluk. Ülkemiz hala çamurda patinaj çeken araba gibiyse bunun en temel nedenlerinden birisi bu ülkede yapılan yolsuzluklar, hırsızlıklar. Bütün belediyelerde şimdiye kadar bu durum almış başını gitmiş ama 'Böyle gelmiş böyle gider' diyemeyiz. Ben yan gelip yatmak için, birilerinden korkarak belediye başkanı olmadım. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye belediye başkanı olmadım. Doğru bildiğim yolda sonuna kadar giderim, Allah'tan başka da kimseden korkum yok."



Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinin ortak talepleri arasında yer alan yol, asfalt, sulama borusu, soğuk hava deposu, okul, atıksu arıtma tesisi gibi birçok konuda da yapacakları hizmetlerden de bahseden Seçer, gelen talepler arasında yer alan arıtma tesisi ile ilgili de farklı projeleri olduğunu söyledi.



"Tarımla ilgili çalışmalara özel zaman ayıracağım"



Kırsal mahallelerin geçim kaynağı olan tarım konusunda da çok fazla talep olduğunu belirten Seçer, hayata geçirecekleri projelerle üreticiye önemli katkılar sağlayacaklarını ifade etti. Seçer, "Mersin tarım bölgesi ve ben ziraatçiyim. Toprağı bilen bir belediye başkanıyım. Bu konuda çok deneyimlerim oldu ve özel ilgi alanım. Ben belediye başkanlığım süresince tarımla ilgili yapılan çalışmalara özel zaman ayıracağım. Önümüzdeki günlerde çok değerli sonuçlar alacağımız projelerle karşınıza geleceğiz. Tarım noktasında çok daha iyi yerlerde olmamız lazım. Belediyelerin tarım sektöründe yapacağı katkılar küçük aile işletmelerini, küçük çiftçileri ilgilendiren konular olur. Daha büyük projeler Tarım Bakanlığı'nın yapacağı hizmetler ama biz belediye olarak her türlü ayni, nakdi yardımı, fidan fide desteği ve teknik destek konusunda yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.



Seçer, üreticileri bir araya getirecek ve güçlendirecek olan kooperatifleşme konusunda da hem destek hem de öncü olacaklarını sözlerine ekledi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

