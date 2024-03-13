Seçil Erzan\'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı

Önce ünlü teknik direktör Fatih Terim'in adıyla anılan, daha sonra Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcuların da isimlerinin karıştığı fon vurgununda banka şube müdürü Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesaj kayıtlarında Terim'in eşi Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'le ilgili ayrıntı dikkat çekti.
Söz konusu mesaj kayıtlarında Erzan'a Arda Turan'ın geldiği haber verilirken Erzan'ın Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'in geleceğini yazdığı görüldü. Erzan, mesajlarda pastaneden atıştırmalık bir şeyler söylenmesini isteyerek odanın da temizlenmesi emrini verdi.
İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda 24 Ocak 2023'te Fulya Terim'e 16 bin dolar tutarında döviz satış işlemi gerçekleştiğine dair mesaj geldiği ve Erzan'ın "Sizin hesabınıza gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)'' şeklinde mesaj attığı, Terim'in ise mesajı ''Hahahahahahahaha'' diye yanıtladığı belirtilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, özel bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydedildi.
İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtildi.
İddianamede Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralarla ilgili sahte belgeler oluşturup bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedildi.
Son Dakika › Gündem › Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı - Son Dakika
8 Mart, 1977'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Kadınlar Günü" ilan edildi.
Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Kadın, Barış ve Güvenlik Üzerine Yüksek Düzeyli Oturum" başlıklı panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bu konudaki öncü rolü vurgulanarak, kadınların diplomaside, kriz çözümü ve barışın inşasındaki rolünün önemine...
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