Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı - Son Dakika
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Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı

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Yüksek gelirli fon vaadinde bulunarak aralarında ünlü futbolcu ve iş insanlarının da olduğu birçok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın, kırık cep telefonundaki yazışmalar olayın boyutunu ortaya koyarken kayıtlar arasında Fatih Terim'in eşi Fulya ve kızı Merve'nin de Erzan'ı bankada ziyaret ettiği ortaya çıktı.

13.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:42
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Önce ünlü teknik direktör Fatih Terim'in adıyla anılan, daha sonra Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcuların da isimlerinin karıştığı fon vurgununda banka şube müdürü Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesaj kayıtlarında Terim'in eşi Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'le ilgili ayrıntı dikkat çekti.

"ARDA TURAN GELDİ, FULYA VE MERVE HANIM GELECEKLER"

Söz konusu mesaj kayıtlarında Erzan'a Arda Turan'ın geldiği haber verilirken Erzan'ın Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'in geleceğini yazdığı görüldü. Erzan, mesajlarda pastaneden atıştırmalık bir şeyler söylenmesini isteyerek odanın da temizlenmesi emrini verdi.

Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı

"ARADA BÖYLE PARÇA PARÇA SÜRPRİZLERİMİZ OLABİLİR"

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda 24 Ocak 2023'te Fulya Terim'e 16 bin dolar tutarında döviz satış işlemi gerçekleştiğine dair mesaj geldiği ve Erzan'ın "Sizin hesabınıza gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)'' şeklinde mesaj attığı, Terim'in ise mesajı ''Hahahahahahahaha'' diye yanıtladığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, özel bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydedildi.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralarla ilgili sahte belgeler oluşturup bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydedildi.

Seçil Erzan\'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı

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Son Dakika Gündem Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı - Son Dakika

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