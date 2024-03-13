Seçil Erzan\'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı

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Önce ünlü teknik direktör Fatih Terim'in adıyla anılan, daha sonra Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcuların da isimlerinin karıştığı fon vurgununda banka şube müdürü Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan mesaj kayıtlarında Terim'in eşi Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'le ilgili ayrıntı dikkat çekti.

"ARDA TURAN GELDİ, FULYA VE MERVE HANIM GELECEKLER"

Söz konusu mesaj kayıtlarında Erzan'a Arda Turan'ın geldiği haber verilirken Erzan'ın Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin'in geleceğini yazdığı görüldü. Erzan, mesajlarda pastaneden atıştırmalık bir şeyler söylenmesini isteyerek odanın da temizlenmesi emrini verdi.

"ARADA BÖYLE PARÇA PARÇA SÜRPRİZLERİMİZ OLABİLİR"

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda 24 Ocak 2023'te Fulya Terim'e 16 bin dolar tutarında döviz satış işlemi gerçekleştiğine dair mesaj geldiği ve Erzan'ın "Sizin hesabınıza gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)'' şeklinde mesaj attığı, Terim'in ise mesajı ''Hahahahahahahaha'' diye yanıtladığı belirtilmişti.