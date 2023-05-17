Seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'a ideolojik gruplar engel olmaya çalıştı - Son Dakika
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Seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'a ideolojik gruplar engel olmaya çalıştı

17.05.2023 23:30

Seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'a ideolojik gruplar engel olmaya çalıştı Okmeydanı Halkevi'nin olduğu bölgede seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ideolojik grupların engellemesiyle karşılaştı.

Seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'a ideolojik gruplar engel olmaya çalıştı

İSTANBUL - Okmeydanı Halkevi'nin olduğu bölgede seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ideolojik grupların engellemesiyle karşılaştı. Belediye çalışanları ve grup arasında yaşanan tartışma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim çalışması kapsamında gittiği Okmeydanı'nda otobüsün içinde halkı selamladığı sırada ideolojik grupların engellemeleriyle karşılaştı. Okmeydanı Halkevi'nin olduğu bölgede toplanan ideolojik gruplar, otobüsün önünde zafer işareti yaparak burada konuşma yaptırmayacaklarını söyledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün önünde toplanan grubun zafer işareti yaptığı ve bazı saldırganların ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara saldırdığı görülüyor. İtişmelerin ve sözlü tartışmaların kaydedildiği o anlarda Başkan Yıldız ise, "Gitmiyorum, gitmiyorum" diyerek gruba sesleniyor.

Engellemelerle karşılaşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşanan olay sonrası bölgeden ayrılırken grupla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Haydar Ali Yıldız, Bekir Yıldız, Okmeydanı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'a ideolojik gruplar engel olmaya çalıştı - Son Dakika


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