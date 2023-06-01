Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu - Son Dakika
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Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu

01.06.2023 17:32

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda çatırtılar başladı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti'nin bazı şehirlerde ayrı liste çıkarmasının ittifaka zarar verdiğini belirterek, "15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor" dedi.

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'ndaki partilerin kazandırdığı oylar ve vekillikler de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sandıktan mağlubiyetle ayrılan Millet İttifakı'nda seçim sonrası çatırdamalar başladı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TV Net'te yayınlanan 'Sert Sorular' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİ LOGOMUZLA GİRSEK 5 İLE 7 CİVARINDA VEKİL ÇIKARABİLİRDİK"

İYİ Parti'nin bazı illerde ayrı liste çıkarma ısrarının Millet İttifakı'na zarar verdiğini söyleyen Ekmen, "Kendi logonuzla girseydiniz kaç puan alırdınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Anketlerin ortalaması 3-3,5 bandındaydı. Bu 87 seçim bölgesinde dağınıktı. D'hondt sistemli seçim sistemi kümelenmiş oyları destekler. İki seçimdir İYİ Parti'yle Yeşil Sol Parti, geçen seçim birbirine yakın oy aldılar. İYİ Parti 43, YSP 63 milletvekili çıkardı. Bu seçimde YSP 8,5'a düştü, ama İYİ Parti yine 43, 9. küsurla YSP 60 küsur vekil çıkardı. Niye oylar daha kümeli olduğu için. DEVA için de muhtemelen 5 ile 7 civarında bir milletvekilliğiyle karşılaşabilirdik."

İYİ PARTİ'NİN ISRARI 15-20 MİLLETVEKİLİNE MAL OLDU"

Ekmen sözlerine şöyle devam etti: "İYİ Parti'nin bazı illerde ayrı liste çıkarma ısrarının Millet İttifakı'na zarar verdiğini belirten Ekmen, "Örneğin TİP'in tek başına seçime girmesinin Emek ve Özgürlük İttifakı'na 12 milletvekiline mâl olduğu söyleniyor, tespit ediliyor. İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık."

"CHP'YE EN AZ 4 PUAN GETİRDİK"

CHP'nin 2018 yılındaki 22,65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3,3'lük artışla 25,35'e geldiğini ifade eden Ekmen, "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkardığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna ise, "Evet" yanıtını verdi. Ekmen, "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Gerginyo : Laa bi yürü git Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Arjin Sert: Deva partının oylarımı varmış vay bee Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Deva Partisi, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu - Son Dakika
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