Securitas'tan perakende sektörüne akıllı güvenlik çözümleri

Securitas, veri destekli ve akıllı güvenlik çözümleri ile perakende sektöründe öne çıkıyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, perakende sektörüne sunduğu "Entegre Güvenlik Çözümleri" ile riskleri azaltarak maliyet avantajı sağlıyor. Bu çözümler ayrıca, mağazalara giren çıkan müşteriyi sayabiliyor, satışların en yoğun olduğu saatleri tespit ederek verimliliği artıracak bilgileri iş ortakları ile paylaşabiliyor.

Bu sayede hem müşterilerinin pazarlama stratejilerine katkı sağlıyor hem de müşteri memnuniyetinin artırılmasına destek oluyor.

Securitas'ın perakende sektörüne özel çözümleri arasında; özel güvenlik görevlisi hizmeti, uzaktan refakat hizmeti, adli işlem takibi hizmeti, itfaiye hizmetleri, mobil kamera hizmeti, video analizli kamera hizmeti, video ile uzaktan devriye hizmeti, kayıp önleme hizmeti ve iş zekası hizmeti bulunuyor.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye; 78 ilde, 11 bölge müdürlüğünde, 70 şube müdürlüğü ile 2 bin 500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile binin üzerinde farklı projede hizmet veriyor.

"Hedefimiz, verileri anlamlı bilgiye çevirebilmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Güvenlik Teknoloji Koordinatörü Emre Erdal, şimdiden geleceğin güvenliğini tasarlamaya başladıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki saha elemanlarımız yaptıkları görevleri, risk ve olay bildirimlerini akıllı telefonlar aracılığı ile merkeze raporluyor ve veriler merkezi sunucularda depolanıyor. Hedefimiz, bu verileri anlamlı bilgiye çevirebilmek." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla hem küresel çapta hem de Türkiye'de veri analizi üzerine çalışan ekipleri olduğunu aktaran Erdal, şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda bu verilerin çıktılarını müşterilerimize verdiğimiz hizmete yansıtmaya başlayacağız. Pilot uygulamalar İsveç'te başladı. Doğru ve anlamlı veriyi toplayan, yorumlayan, analiz edip iş süreçlerine dahil edenlerin ön plana çıktığı bir döneme tanıklık edeceğiz. Bu verilerden çıkan analizlerle amacımız, olayı meydana gelmeden önce tespit edebilmek.

Securitas'ın ürettiği ve farklı kaynaklardan elde ettiği veriler belirli alanlarda öngörüler kazanmamıza ve geleneksel güvenlikten öngörülü güvenliğe doğru geçmemize yardımcı oluyor. Artan veri destekli ve akıllı güvenlik çözümleri sayesinde daha proaktif hareket edebiliyoruz."