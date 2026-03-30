Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Ece Erken ile Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Seda Sayan, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"SORGULATTIM, EVLİ ÇIKTI"

Evlilik düşünen kadınların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Seda Sayan, hoşlandığı bir kişinin TC kimlik numarasını avukatı aracılığıyla sorgulattığını söyledi. Ünlü isim, yapılan kontrol sonrası kişinin evli olduğunu öğrendiğini açıkladı.

"BANA KALSA HEMEN EVLENDİRİRİM"

Oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan’ın ilişkisi hakkında da konuşan Sayan, gelin adayı hakkında olumlu ifadeler kullandı.

“İlayda bana Seda Hanım diyor, anne demesini de istemem. Annesi bu dünyada değil. Bu tamamen İlayda’nın kararı ama bana kalsa hemen evlendiririm.” dedi.

GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Yıllardır genç görünümüyle adından söz ettiren Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemleri gizlemediğini belirterek uyguladığı yöntemi şu sözlerle anlattı:

“Germe yok. Işınla cilt altındaki deriyi yakıyorlar. Ben yaptırdığım bütün işlemleri açıklıyorum, saklamıyorum. Eti yağlı tavaya attığını düşün, nasıl toparlanıyor… Aynı mantık. Bunda germe ya da bıçak izi yok. Makyajsız halimi daha çok beğeniyorum.”

Ünlü sunucu, işlemin etkilerinin yaklaşık 3 hafta içinde geçtiğini de sözlerine ekledi.

"AJDA PEKKAN BENİM İÇİN ÖRNEK"

Ajda Pekkan’a olan hayranlığını da dile getiren Seda Sayan, sanatçının çalışma disiplinine dikkat çekti.

“Ajda’nın yaşındakilere bakın çoğu sokağa çıkamıyor. Ben Ajda hayranıyım. Hâlâ ders çalışması, ses eğitimi alması ve dünyayı takip etmesi onu hayata bağlıyor. Kendine çok iyi bakıyor.” ifadelerini kullandı.