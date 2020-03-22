Sedat Kılınç: "Faiz oranları düştükçe ülke ekonomisinde yatırım alanları çoğalıyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sedat Kılınç: 'Faiz oranları düştükçe ülke ekonomisinde yatırım alanları çoğalıyor' - Son Dakika Ekonomi

Sedat Kılınç: "Faiz oranları düştükçe ülke ekonomisinde yatırım alanları çoğalıyor"

39 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası Politika Faizi oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Faiz oranları düştükçe ülke ekonomisinde yatırım alanları çoğalıyor" dedi.

Sedat Kılınç:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası Politika Faizi oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Faiz oranları düştükçe ülke ekonomisinde yatırım alanları çoğalıyor" dedi.

2020 yılında konut sektöründen umutlu olduklarını ve sektörün büyüyeceğini düşündüklerini söyleyen Kılınç, "Son yılarda faiz ekonomiyi ciddi anlamda yavaşlattı ve faizlerin artması satın alma gücünü de düşürdü. Tüketiciler finansman ihtiyacını da karşılayamaz oldu. Gerek konut, gerek araç ve diğer ihtiyaçlarda yatırımcılar da bu yüksek faizli ortamda imtina ettiler ama şu anda kamuoyunun bilgilendirildiği Merkez Bankası toplantısı sonrası, 2016 yılının Kasım ayından beri ilk defa politika faizi tek haneye düştü. Son 4 yılda faizlerde aşırı dalgalanmalar oldu ve bugün itibariyle artık tek haneyi görmeye başladık. Tek haneli faiz konut sektörüne de çok ciddi katkılar sağlayacak çünkü doğru orantılı olarak konut kredisi faizleri de düşecek. Tüketicinin konuta erişimi de kolaylaşacak ve uzun vadeli kredi imkanı ile konut sahibi olmaya devam edecek. İnşaat sektörü lokomotif bir sektör ve faizler bu sektörü harekete geçirerek, 300'den faza sektörü tekrar hareketlendirmesine de katkı sağlayacak. Bu da ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağı için, ülke olarak faizlerin düşmesinden sonra büyümeye geçeceğiz. 2020 yılında biz konut sektöründen hala umutluyuz ve bu yıl içerisinde sektörün büyüyeceğini düşünüyoruz. Yatırımlarımızı bu yönde devam ettiriyoruz" dedi.

Sedat Kılınç, politika faizinin 7 oranlarında olması halinde konut kredilerinin de düşerek tüketici için büyük şans olacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tabi bu faizin diğer avantajı da sanayi sektöründe yatırım yapacakların uygun pozisyona ulaşmış olmaları. Tek haneli faizlerde ülkemiz yatırımları devam ederken, yabancı yatırımcılar da gelmeye devam eder. Biz bu düşüşü destekliyorduk özellikle 2017'den başlayarak faizde artış ve düşüşler gerçekleşti ve bu dönem döviz kurlarıyla alakalı çok ciddi yükselişler oldu, şu anda da düşüşler devam ediyor. Ekonomi Bakanımızın en son açıklamalarında da 2020 yılı içerisinde faiz düşüşlerinin devam edeceğini hissettik, kendisi de bu noktada açıklamalarda bulundu. Yüzde 7 civarında politika faizinin düşmesini bekliyoruz, ekonomik çevre de bu noktada değerlendiriliyor. 2020 yılı içerisinde Merkez Bankası Politika Faizi yüzde 7 olduğu takdirde, konut kredisi faizleri yüzde 0,65'leri görecek ve bu da tüketici için büyük bir şans. Biz faiz düşüşünü memnuniyetle karşıladık, bundan sonraki süreçte de düşüşlerin devam etmesini ve politika faizinin 2020 içerisinde yüzde 7 civarına düşmesini bekliyoruz."

Faiz oranları düştükçe büyümeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Kılınç, "Şu andaki faiz oranları da beklentilerimiz karşılıyor geçmişteki oranlara baktığımız zaman ama yüzde 7 oranlarına düşen politika faizleri olduğunda, şu anda yıllık yüzde 30 olan Sedat Kılınç İnşaat büyüme rakamları yüzde 50-60'lara belki daha yüksek rakamlara çıkacak. Büyümeye devam edeceğiz ve yeni yatırımlar hayata kazandıracağız. Sadece şehrimizde değil, farklı şehir ve ülkelerde de yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Şu an bunların çalışmalarını yapıyoruz ama faizin düşmesi ile birlikte bu yatırımları arttıracağız. Sedat Kılınç inşaat olarak, faiz düştükçe büyümeye devam edeceğiz. Aslında ülke ekonomisi de böyle, faiz düştükçe yatırım yapılacak ortam oluşuyor ve bu ortamla birlikte aslında ülke ekonomisi de büyüyor. Faiz düştükçe yeni yatırımlara ve büyümeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Merkez Bankası, Sedat Kılınç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:44 Kaynak: İHA

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