Sedat Peker, \'\'Amca\'\' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

Son dönemlerde yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Sedat Peker, bu kez tefecilerin eline düşen ve tehdit edildiğini belirten genç kız için yaptığıyla gündeme geldi.

YARDIM TALEBİ KARŞILIKSIZ KALMADI

Tefeciler tarafından tehdit edildiğini belirten genç, video çekerek Sedat Peker'den yardım talep etti. Sedat Peker, avukatları aracılığıyla tefecilere ulaşarak gencin mağduriyetini giderdi. Genç kız, yaşananların ardından bir video daha çekerek Peker'e teşekkür etti.

TARIM İŞÇİSİ İÇİN YAPTIĞI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum" sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meryem Topal'a 2,5 milyon TL'lik yardımda bulunmuştu.

"ÇOCUKLARIM DA ÇOK MUTLU OLDU"

Türkiye gündemine oturan tarım işçisi kadın da "Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu" sözleriyle Peker'e teşekkür etmişti.