Sedat Peker'e tehdit videoları çekiyordu! İstanbul'da suikaste uğradı - Son Dakika
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Sedat Peker'e tehdit videoları çekiyordu! İstanbul'da suikaste uğradı

17.09.2022 19:31

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'e yönelik tehdit videolarıyla tanınan Cenk Çelik başından vuruldu. Çelik, kafasına isabet eden 2 kurşun nedeniyle yaşam savaşı veriyor.

Sedat Peker ve yakınlarına yönelik tehdit videolarıyla gündeme gelen Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da kafasından vurularak öldürüldü

ARKASINDAN GELİP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da kafasından vurularak öldürüldü

AĞIR YARALANDI

Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaralının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sedat Peker'e tehdit videosu çeken Cenk Çelik, İstanbul'da kafasından vurularak öldürüldü
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İstanbul'da başından vurularak öldürülen Cenk Çelik'in Sedat Peker'i tehdit ettiği video yeniden gündeme geldi İstanbul'da başından vurularak öldürülen Cenk Çelik'in Sedat Peker'i tehdit ettiği video yeniden gündeme geldi ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI 1 AĞIR YARALI ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI 1 AĞIR YARALI
Kaynak: İHA

Sedat Peker, Ümraniye, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'e tehdit videoları çekiyordu! İstanbul'da suikaste uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker'e tehdit videoları çekiyordu! İstanbul'da suikaste uğradı - Son Dakika
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