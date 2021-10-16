Üye Girişi
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

16.10.2021 08:54
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Peker'in 2017'de Çekmeköy'de işlenen Cahit Çetin cinayetinin azmettiricisi olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbeti; örgüt kurma, yönetme, tefecilik gibi suçlar nedeniyle de 392 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

PEKER, "ELEBAŞI" OLARAK BELİRTİLDİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer aldı. İddianamede, 26'sı tutuklu 92 şüpheliden Sedat Peker'in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu belirtildi.

ÇEKMEKÖY'DEKİ CİNAYETİ AZMETTİRMEK SUÇUNDAN MÜEBBETİ İSTENDİ

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

DİĞER SUÇLARDAN 392 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla kadar, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere toplamda 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi 46 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan, 6'şar yıla kadar hapsi istenen iddianamede, 22 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ikişer yıldan, dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan iddianamede, örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen şüphelilerin, ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından da değişik oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörüldü.

BASKI VE KORKU YARATIP ÇIKAR SAĞLADILAR

Hazırlanan iddianamede, ülkenin siyasi ve ekonomik yapısının değişimi ile paralel bir seyir izleyerek ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde taşrada "eşkıya", şehirde ise "kabadayı" olarak bilinen bir kısım şahısların devlet kontrolünün zor olduğu alanlarda kendi çıkarlarına uygun bir şekilde kimi zaman kaba kuvvet, kimi zaman da silahlı baskı ve korku yaratarak çıkar elde etmeye başladıkları anlatıldı. Bu şekilde elde edilen maddi çıkarların bir kısmını göstermelik yardımlar yaparak halkın gözünde sempati kazanmaya çalıştıkları aktarılan iddianamede, bu kapsamda 1970 ve 1980'li yıllarda meydana gelen siyasi değişikliklerden kaynaklı eşkıya ve kabadayı olarak isim yapan şahısların etraflarındaki adamlarının artmasıyla toplum içerisinde ciddi korkuların oluşmaya başladığı bilgisi verildi.

"BABA, DAYI, REİS" GİBİ UNVANLARLA ÖRGÜTTE YER EDİNDİLER

İddianamede, bu korkuların giderek bu şahıslara toplum nezdinde saygıya dönüştüğü vurgulanarak, toplum içerisinde bu şahısların "baba, abi, reis ağa" gibi unvanlar alarak hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerinden kaynaklı etrafına topladığı adamlar ile birlikte kamuoyunda mafya olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisine girdikleri anlatıldı.

Bu şahısların suç örgütü haline gelmesinden sonra devletin ve kanun koyucunun yerine kendilerini koyarak hem ceza kesen ve hem de adalet dağıtan bir görünüme kavuşup, bu sayede maddi menfaatlerini arttırma çabası içerisinde oldukları kaydedilen iddianamede, legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları bilgisi verildi.

İLLEGAL EYLEMLERİNİ ADAMLARINA YAPTIRTTI

Sedat Peker suç örgütünün, medyayı da sık ve etkili kullanarak örgütün korkutucu gücünü kullanıp bir kısım insanları tehdit ederek hem etkinliğini arttırmaya çalıştığı ve hem de genç kesime yönelik sempati kazanma çabaları içerisinde olduğu ifade edilen iddianamede, bu örgütün eylemlerinin bizzat örgüt lideri olan Sedat Peker tarafından yapılmadığı, kendisinin özellikle bu konuda hassasiyet göstererek eylemleri hiyerarşik yapıda yer alan örgüt üyelerine yaptırarak kendisinin hukuksal bir problem yaşamasından sürekli kaçındığı anlatıldı.

VİLLASINI SİLAHLARLA DONATMIŞ

İddianamede, ancak Peker'in yapılacak eylemleri bizzat kendisi belirleyerek talimat vermek ve azmettirmek suretiyle gerçekleştirdiği, bazı mağdurları İstanbul Beykoz'da bulunan ve ailesi ile birlikte yaşadığı villasına getirterek burada bu kişiler üzerinde korku ve baskı uygulayarak amacına ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Örgüt lideri olan Sedat Peker'in ikamet ettiği söz konusu villanın çeşitli silahlar ile donatılmış çok sayıda korumalar ile korunduğu açıklanan iddianamede, villanın bulunduğu tüm sokak giriş ve çıkışlarının kameralar, güvenlik görevlileri ve uzaktan kumandalı bariyerler ile kontrol edildiği, bu şekilde güvenlik tedbirleri alınan villanın örgütün görüşmeler, toplantılar ve örgüt faaliyetleri için kullanıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağırlaştırılmış Müebbet, Sedat Peker, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, yaşadıkları herkese umut oldu 09:57 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, yaşadıkları herkese umut oldu Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? 09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Ali Babacan'ın esnaf gezisinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu 09:25 Ali Babacan'ın esnaf gezisinde bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu
Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti 09:14 Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti Çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı! Acılı aile isyan etti 09:09 Çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı! Acılı aile isyan etti 09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı 00:48 İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme 21:03 Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme

Son Dakika Haberleri
09:59 Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı
09:56 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, yaşadıkları herkese umut oldu
09:55 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi
09:49 Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?
09:42 Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı
09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
09:13 Beşiktaş zaferiyle start verdi! İlk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti
08:57 İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Yaşanan heyelan sebebiyle yollar kapandı
08:54 Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
08:53 Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı         
09:59
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın'ın telefonla verdiği taktik işe yaramadı         
09:42
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sonunda pes etti! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sonunda pes etti! "Türk Koridoru" açılıyor         
09:12
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm         
08:53
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu         
19:56
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 10:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement