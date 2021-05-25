Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak - Son Dakika

Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak

25.05.2021 17:21

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sedat Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili olarak gönüllü olarak ifade vermeye gideceğini belirtti. Peker, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker birazdan müracaat savcısına gidecek. Bakalım orada ifadesini alacaklar mı? Suç itirafı yapacak" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker hakkında Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Sedat Peker, kardeşinin cinayetle ilgili savcılığa başvuracağını söyledi.

SUÇ İTİRAFI YAPACAK

Sedat Peker açıklamasında, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker birazdan müracaat savcısına gidecek. Bakalım orada ifadesini alacaklar mı? Suç itirafı yapacak" dedi.

Gazeteci yazar Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmak suçundan geçtiğimiz gün gözaltına alınan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldıkları mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PEKER SON VİDEOSUNDA KUTLU ADALI CİNAYETİYLE İLGİLİ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Sedat Peker YouTube kanalı üzerinden yayınladığı yedinci videoda Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için kendisinden yardım istediğini ileri sürmüştü. Peker şunları söylemişti:

"Biz o zaman Korkut Eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz, işte 'Şu PKK'ya yardım ediyor'… Ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar faili meçhullerden ziyade. Bana dedi ki 'Kıbrıs'ta bir adam var', 'Evet, abi' dedim. Dedi, 'Bu Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor'. Dedi ki 'İki tane profesyonel (ver)'. 'Kendi öz kardeşimi vereceğim sana' dedim. Atilla Peker'i dedim. 'Çok iyidir bu işte, uzmandır, sokaklardan yetişme' dedim. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Ancak yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Adam namuslu adam. Aradan zaman geçti. Döndüler, üç dört gün sonra, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk, dedi 'Tekrardan gideceğiz.' Sonra orada bunlara bağlı olan başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, 'Halloldu o iş' dedi. Öldürsek öldürdük derdim, çünkü zaman aşımına girdi. Allah'a Kur'an'a yemin olsun böyle oldu."

Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak

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Son Dakika Güncel Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak - Son Dakika


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