SEDEF ADASI AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN TEKNEDEKİ 3 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

SEDEF Adası açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen teknede bulunan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Sürüklenen tekne Pendik Marina'ya çekildi.

Olay, akşam saatlerinde Sedef Adası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler teknedeki 3 kişiyi kurtararak, tekneyi Pendik Marina'ya çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.