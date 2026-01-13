Seferihisar\'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.